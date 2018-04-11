Ударна група ВМС США вирушить у напрямку Сирії

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Середа, 11 квітня 2018, 01:39

Ударна група американських бойових кораблів на чолі з авіаносцем Harry S. Truman 11 квітня, залишить базу Норфолк у штаті Вірджинія і вирушить у бік Європи та Близького Сходу.

Про це повідомляє Stars & Stripes.  

Зазначається, що ударна група прямує до берегів Сирії. 

Загальна чисельність екіпажів кораблів перевищує 6,5 тисяч осіб.

Окрім флагмана, до групи входять ракетний крейсер Normandy та ракетні есмінці Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman і Farragut.

Есмінці Jason Dunham і The Sullivans приєднаються пізніше.

На певному етапі до ударної групи приєднається німецький фрегат Hessen. 

Як повідомлялось, Росія в Раді безпеки ООН заблокувала проект резолюції СШАпро створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.

Після цього Рада Безпеки ООН відхилила російський варіант резолюції.

У ніч на неділю з'явилися повідомлення про хімічну атаку на Східну Гуту у Сирії, під час якої було використано токсичний газ: внаслідок атаки загинули десятки людей, за деякими даними – до 150 осіб.

Президент США Дональд Трамп назвав президента Сирії Башара Асада твариною після хімічної атаки в Сирії та заявив, що Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.

Теми: США Сирія
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