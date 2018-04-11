Ударная группа ВМС США отправится в направлении Сирии

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Среда, 11 апреля 2018, 01:39

Ударная группа американских боевых кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman 11 апреля покинет базу Норфолк в штате Вирджиния и отправится в сторону Европы и Ближнего Востока.

Об этом сообщает Stars & Stripes.

Отмечается, что ударная группа направляется к берегам Сирии.

Общая численность экипажей кораблей превышает 6 500 человек.

Кроме флагмана, в группу входят ракетный крейсер Normandy и ракетные эсминцы Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman и Farragut.

Эсминцы Jason Dunham и The Sullivans присоединятся позже.

На определенном этапе к ударной группе присоединится немецкий фрегат Hessen.

Как сообщалось, Россия в Совете безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.

После этого Совет Безопасности ООН отклонил российский вариант резолюции.

В ночь на воскресенье появились сообщения о химической атаке на Восточную Гуту в Сирии, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли десятки людей, по некоторым данным – до 150 человек.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным после химической атаки в Сирии и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

Темы: США Сирия
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