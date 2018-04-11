Ударная группа ВМС США отправится в направлении Сирии
Ударная группа американских боевых кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman 11 апреля покинет базу Норфолк в штате Вирджиния и отправится в сторону Европы и Ближнего Востока.
Об этом сообщает Stars & Stripes.
Отмечается, что ударная группа направляется к берегам Сирии.
Общая численность экипажей кораблей превышает 6 500 человек.
Кроме флагмана, в группу входят ракетный крейсер Normandy и ракетные эсминцы Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman и Farragut.
Эсминцы Jason Dunham и The Sullivans присоединятся позже.
На определенном этапе к ударной группе присоединится немецкий фрегат Hessen.
Как сообщалось, Россия в Совете безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
После этого Совет Безопасности ООН отклонил российский вариант резолюции.
В ночь на воскресенье появились сообщения о химической атаке на Восточную Гуту в Сирии, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли десятки людей, по некоторым данным – до 150 человек.
Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным после химической атаки в Сирии и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.