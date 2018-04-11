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"Газпром" може зберегти транзит газу через Україну - Міллер

Середа, 11 квітня 2018, 02:58
Газпром може зберегти транзит газу через Україну - Міллер

"Газпром" може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Про це заявив глава російського концерну Олексій Міллер, передає РІА "Новости".

"Ми ніколи не ставили питання про відмову від українського транзиту. Але російська ресурсна база зміщується на північ, і в центральному газотранспортному коридорі просто не буде ресурсів в колишніх обсягах", - підкреслив Міллер.

"Тому певний транзит цілком може зберегтися, в обсязі 10-15 мільярдів кубометрів на рік, але українська сторона повинна довести економічну доцільність нового контракту на транзит", - додав він.

Комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що компанія планує звернутися з позовами до європейських судів, аби арештувати активи російської компанії "Газпром", оскільки та не виконує рішення Стокгольмського арбітражу.

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв підкреслив, що припинення транзиту російського газу через Україну завдасть шкоди економіці країни в розмірі 3,5 мільярда доларів.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту. 

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Пізніше стало відомо, що "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, у справі про транзит апеляція буде подана до кінця березня 2018 року.

Також повідомлялося, що Міністерство юстиції України розробило план, за допомогою якого планує стягнути з російського Газпрому 2,6 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Наприкінці березня заступник голови правління Газпрому Олександр Медведєв заявив, що "Газпром" і "Нафтогаз України" почали переговори про розірвання контрактів на поставку і транзит газу.

У Нафтогазі заявили, що "Газпром" продовжує відмовлятися від виконання остаточних та зобов’язуючих рішення арбітрів у двох комерційних суперечках із "Нафтогазом" та запропонував внести зміни до контрактів або розірвати їх – і таким чином скасувати рішення трибуналу.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом

"Українська правда" у Threads

Теми: ГазпромНафтогазРосіяУкраїна
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