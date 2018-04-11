"Газпром" может сохранить транзит газа через Украину - Миллер

"Газпром" может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Об этом заявил глава российского концерна Алексей Миллер, передает РИА "Новости".

Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах", - подчеркнул Миллер.



"Поэтому определенный транзит вполне может сохраниться, в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит", - отметил он.

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания планирует обратиться с исками в европейские суды, чтобы арестовать активы российской компании "Газпром", поскольку та не выполняет решение Стокгольмского арбитража.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подчеркнул, что прекращение транзита российского газа через Украину нанесет ущерб экономике страны в размере 3,5 миллиарда долларов.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Позже стало известно, что "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Также стало известно, что Министерство юстиции Украины разработало план, с помощью которого планирует взыскать с российского Газпрома 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

В конце марта зампред правления Газпрома Александр Медведев заявил, что "Газпром" и "Нафтогаз Украины" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

В Нафтогазе заявили, что "Газпром" продолжает отказываться от выполнения окончательных и обязывающих решения арбитров в двух коммерческих спорах с "Нафтогазом" и предложил внести изменения в контракты или разорвать их - и таким образом отменить решение трибунала.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом