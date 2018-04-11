Суд по делу о госизмене Януковича перенесли из-за неявки адвокатов

Судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича перенесли, поскольку адвокаты не явились в зал суда из-за командировки в Москву.

Об этом во время слушания заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

По его словам, в суд поступило ходатайство от стороны защиты о переносе судебного заседания в связи с командировкой.

Прокуроры выразили свое недовольство этим, отметив, что неоднократно предупреждали адвокатов о недопущении срыва судебных заседаний и попросили суд подать жалобу в Квалификационно-дисциплинарную комиссии адвокатов из-за неуважения к суду и нарушения адвокатской этики.

Против переноса судебного заседания сторона обвинения не возражала, поскольку из-за отсутствия адвокатов невозможно было проводить дальнейшее заседание.

Судья заявил, что переносит судебное заседание на 10:00 18 апреля и добавил, что решение о подаче жалобы в КДК адвокатов суд будет принимать позже, в зависимости от их дальнейших действий защитников.

На странице в Facebook адвокат Виталий Сердюк написал, что Оболонский суд отдал повестки стороне защиты для осуществления судебного вызова свидетелей.

"Итак, выполняем работу суда, почты и министерств юстиции двух стран. Делаем все, чтобы общество услышало свидетелей", - написал он.

Он добавил фото документа, где значится, что суд вызывает для допроса свидетелей: Николая Азарова, Виталия Захарченко, Павла Лебедева, Юрия Ильина, Сергея Бернадского, Андрея Клюева, Александра Якименко, Станислава Шуляка, Константина Кобзаря и других.

Позже в комментарии телеканалу "112 Украина" Сердюк отметил, что некоторыми свидетелями уже подготовлены заявления о недоверии к суду, поскольку судебный процесс, по его мнению, полностью контролируется Генпрокуратурой. Также он добавил, что с подобными жалобами обращались и к международным организациям.

Прокурор Руслан Кравченко заявил, что не имеет 100% гарантии, что сторона защиты прибудет и 18 апреля.

По его словам, адвокаты затягивают судебный процесс, поскольку за все время с 20 свидетелей допросили только четырех. При этом судебные дебаты должны начаться уже 24 и 25 апреля.

"Сторона защиты только срывает судебные заседания и не обеспечивает защиту своему подзащитному", - сказал Кравченко.

Он добавил, что уже несколько раз прокуроры обращались в суд с ходатайством подать жалобу в КДК адвокатов на защитников Януковича, но суд на это не реагирует.

Ранее сообщалось, что районный суд Киева разрешил допросить народного депутата от "Оппозиционного блока", экс-главу Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

Суд предложил стороне защиты определиться вместе с Добкиным и обеспечить явку свидетеля на заседание 12, 18 или 19 апреля.

Как сообщалось, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей. Ключевые свидетели со стороны обвинения уже дали показания по делу о госизмене.

Во время процесса о государственной измене Януковича его адвокаты задавали свидетелям обвинения вопросы о событиях на Майдане, хотя сам процесс касается действий экс-президента в период оккупации Крыма Россией.

Рассмотрение дела о госизмене Януковича планировали завершить до 20 апреля.