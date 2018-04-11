Суд по делу Штепы перенесли на май

Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в сепаратизме, на 7 мая.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвоката Штепы Александра Тананакина.

"Сегодня заседание не состоялось. Не было одного из судей – он в совещательной комнате, поэтому заседание перенесли на 7 мая", - сказал Тананакин.

Он добавил, что защита подготовила ходатайство об отводе судьям, но отказался уточнить, по каким причинам.

Штепу задержали 11 июля 2014 года по подозрению в сепаратизме.

На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок заключения.

20 сентября 2017 года Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил для экс-мэра Славянска Штепы меру пресечения с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

Сама Штепа в январе 2018 года на местном телевидении заявила, что планирует вернуться на пост городского головы.

7 февраля Штепа не явилась в Октябрьский райсуд Харькова на подготовительное заседание, сославшись на медицинское обследование.

Прокуратура требует отправить Штепу в СИЗО.

28 февраля защитники Штепы заявили отвод председательствующему судье Денису Чижиченку и запасному судье Натальи Васильевой.

После ряда отводов в марте Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова.