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Зміна голови Коцюбинського виявилася помилкою – мер

Середа, 11 квітня 2018, 17:57

Селищний голова Коцюбинського, що під Києвом, Ольга Матюшина заявляє, що внесення замість неї в реєстр Миколи Єременка було технічною помилкою і вже скасовано.

Про це вона повідомила у Facebook.

"Скасовано вчорашній запис в реєстрі як технічна помилка. Жодних висновків після колегії Мін'юсту переворотчики не зробили. Але сигнали в державі дуже тривожні. З реєстром треба щось робити, це вже небезпечний інструмент, до якого отримав (доступ – ред.) будь-хто на місцях", - пише вона.

Матюшина додала витяг з реєстру, що доводить її перебування на посаді керівника смт.

Як повідомляє місцевий портал "Громада Приірпіння", реєстраторка з села Семенівка Обухівського району 11 квітня поновила в реєстрі Ольгу Матюшину. Внесення до реєстру депутата Миколи Єременка як в.о. голови реєстратори визнали технічною помилкою.

Як повідомлялося, у вівторок, 10 квітня, з'явилася інформація, що головою Коцюбинської селищної ради знову призначили Миколу Єременка замість Ольги Матюшиної.

Місцева активістка Ірина Федорів стверджує, що Єременка контролює мер Ірпеня Володимир Карплюк.

До цього Міністерство юстиції визнало неправомірною реєстрацію Миколи Єременка як в.о. голови Коцюбинської селищної ради і відновило на посаді обрану на виборах голову Ольгу Матюшину.

Раніше голова Коцюбинської селищної ради Ольга Матюшина заявила, що її відсторонили від посади після громадських слухань про приєднання селища до Києва.

За її словами, 7 березня "реєстратор, не маючи жодної підстави, замінив у реєстрі її прізвище як селищного голови на прізвище депутата селищної ради Миколи Єременка".

Матюшина подала з цього приводу скаргу до Міністерства юстиції.

Українська правда

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Теми: Київскандалмісцева владаКиївська область
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