Смена главы Коцюбинского оказалась ошибкой – мэр

Поселковый голова пгт Коцюбинское, что под Киевом, Ольга Матюшина заявляет, что внесение вместо нее в реестр Николая Еременко было ошибкой и уже отменено.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Отменена вчерашняя запись в реестре как техническая ошибка. Никаких выводов после коллегии Минюста переворотчики не сделали. Но сигналы в государстве очень тревожные. С реестром надо что-то делать, это уже опасный инструмент, к которому получил (доступ - ред.) любой, кто на местах", - пишет она.

Матюшина добавила выписку из реестра, которая доказывает ее пребывание на посту руководителя поселка.

Как сообщает местный портал "Громада Приірпіння", регистратор из села Семеновка Обуховского района 11 апреля восстановила в реестре Ольгу Матюшину. Внесение в реестр депутата Николая Еременко в качестве и.о. председателя регистраторы признали технической ошибкой.

Как сообщалось, во вторник, 10 апреля, появилась информация, что председателем Коцюбинского поселкового совета снова назначили Николая Еременко вместо Ольги Матюшиной.

Местная активистка Ирина Федорив утверждает, что Еременко контролирует мэр Ирпеня Владимир Карплюк.

До этого Министерство юстиции признало неправомерной регистрацию Николая Еременко в качестве и.о. председателя Коцюбинского поселкового совета и возобновило в должности избранную на выборах главу Ольгу Матюшину.

Ранее председатель Коцюбинского поселкового совета Ольга Матюшина заявила, что ее отстранили от должности после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву.

По ее словам, 7 марта "регистратор, не имея никаких оснований, заменил в реестре ее фамилию как поселкового головы на фамилию депутата поселкового совета Николая Еременко".

Матюшина подала по этому поводу жалобу в Министерство юстиции.