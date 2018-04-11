В ЮНЕСКО ухвалили рішення, яке дозволяє розмістити моніторингову місію в Криму

В ЮНЕСКО ухвалили рішення, яке фактично дозволяє розмістити моніторингову місію для спостереження за ситуацією в окупованому Росією Криму.

Про це глава МЗС України повідомив у своєму Твіттері, передає Європейська правда.

"Щойно виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму. Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку, охорону пам'яток культури в Криму, у тому числі Ханського палацу. Не дамо окупаційній владі розграбувати та знищити українське надбання!" - заявив Клімкін.

Щойно Виконрада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму.Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку,охорону пам'яток культури в Криму, у тч Ханського палацу.Не дамо окупаційній владі розграбувати та знищити українське надбання! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 11, 2018

На початку березня заступник міністра закордонних справ України, голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Сергій Кислиця і генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулє обговорили перспективу запровадження прямого моніторингу ситуації з культурною та історичною спадщиною в результаті окупації Росією Криму.

У лютому Україна передала ЮНЕСКО докладний аналіз проблем, спричинених російською окупацією Криму.

Як зазначається на сайті Постійного представництва України при ЮНЕСКО, з початку окупації півострова виконавчою радою ЮНЕСКО поспіль ухвалено вісім рішень "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)". Ці рішення дозволили протягом чотирьох років забезпечити закріплення проблематики окупованого Криму в переліку першочергових питань порядку денного діяльності цього керівного органу ЮНЕСКО, а також сприяли формуванню комплексного моніторингового механізму ЮНЕСКО щодо ситуації з правами людини в АРК та Севастополі. Рішення базуються на ухваленій 27 березня 2014 року резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262 "Територіальна цілісність України".