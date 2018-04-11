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В ЮНЕСКО приняли решение, позволяющее разместить мониторинговую миссию в Крыму

Среда, 11 апреля 2018, 21:39
В ЮНЕСКО приняли решение, позволяющее разместить мониторинговую миссию в Крыму

В ЮНЕСКО приняли решение, которое фактически позволяет разместить мониторинговую миссию для наблюдения за ситуацией в оккупированном Россией Крыму.

Об этом глава МИД Украины сообщил в своем Твиттере, передает Европейская правда.

"Только что исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение относительно Крыма. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в том числе Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние!" - заявил Климкин.

В начале марта заместитель министра иностранных дел Украины, глава Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергей Кислица и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле обсудили перспективу введения прямого мониторинга ситуации с культурным и историческим наследием в результате оккупации Россией Крыма.

В феврале Украина передала ЮНЕСКО подробный анализ проблем, связанных с российской оккупацией Крыма.

Как отмечается на сайте Постоянного представительства Украины при ЮНЕСКО, с начала оккупации полуострова исполнительным советом ЮНЕСКО подряд принято восемь решений "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)".

Эти решения позволили в течение четырех лет обеспечить закрепление проблематики оккупированного Крыма в перечне первоочередных вопросов повестки дня деятельности этого руководящего органа ЮНЕСКО, а также способствовали формированию комплексного мониторингового механизма ЮНЕСКО о ситуации с правами человека в АРК и Севастополе.

Решения базируются на принятой 27 марта 2014 года резолюции Генеральной ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины".

Ханский дворец в Бахчисарае является самым известным музеем, который связан с историей крымских татар, был летней резиденцией крымских ханов Гиреев. В состав комплекса входят дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

Работы в Ханском дворце в Бахчисарае, которые разрушают историческую памятку, начались осенью 2017 года.

Минкультуры Украины выразило решительный протест незаконным работам на территории Бахчисарайского заповедника.

В начале января 2018-го в соцсетях началась кампания протеста против разрушения Ханского дворца в оккупированном Крыму.

В феврале Эльмира Аблялимова подала иск с требованием прекратить "реконструкцию" Ханского дворца.

Однако так называемый Железнодорожный районный суд Симферополя в оккупированном Крыму отказал в удовлетворении иска с требованием прекратить "реконструкцию" Ханского дворца.

Темы: КрымРосcиякрымские татары
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