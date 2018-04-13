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Помпео підтримав плани надати Україні летальну зброю

П'ятниця, 13 квітня 2018, 00:55
Помпео підтримав плани надати Україні летальну зброю

Кандидат на посаду держсекретаря США Майк Помпео заявив, що підтримує плани надати Україні летальну зброю

Про це він сказав на засіданні міжнародного комітету Сенату США.

Сенатор від Республіканської партії Роберт Портман запитав, чи підтримує Помпео надання Україні оборонного летального озброєння для захисту.

"Сенаторе, я підтримую", - відповів Помпео.

Також він заявив, що не визнає анексію Криму і буде боротися за те, щоб у США не визнали її законність. 

1 березня Держдеп США схвалив пропонований продаж Україні переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" на суму $47 мільйонів.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що рішення про передачу Джевелінів буде прийнято "дуже своєчасно", а часові рамки не мають значення.

23 грудня 2017 року у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.

Також повідомлялося, що США переживають через те, що американські військові технології можуть потрапити до російських військових.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що Збройні сили України проводять підготовку до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Раніше повідомлялося, що у проекті бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні $200 млн для посилення безпеки і оборони.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїназброяКрим
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