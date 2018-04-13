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Помпео поддержал планы предоставить Украине летальное оружие

Пятница, 13 апреля 2018, 00:55
Помпео поддержал планы предоставить Украине летальное оружие

Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что поддерживает планы предоставить Украине летальное оружие

Об этом он сказал на заседании международного комитета Сената США.

Сенатор от Республиканской партии Роберт Портман спросил, поддерживает ли Помпео предоставление Украине оборонного летального вооружения для защиты.

"Сенатор, я поддерживаю", - сказал Помпео.

Также он заявил, что не признает аннексию Крыма и будет бороться за то, чтобы в США не признали ее законность.

1 марта Госдеп США одобрил возможную продажу Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму $47 миллионов.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что решение о передаче "Джавелинов" будет принято "очень своевременно", а временные рамки не имеют значения.

23 декабря 2017 года в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

В Кремле в ответ на решение США успели пригрозить кровопролитием на Донбассе.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что США переживают из-за того, что американские военные технологии могут попасть к российским военным.

17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Ранее сообщалось, что в проекте бюджета США на 2019 год предусмотрено выделение Украине $200 млн для усиления безопасности и обороны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАУкраинаоружиеКрым
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