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Білий дім: Трамп ще не прийняв остаточного рішення по Сирії

П'ятниця, 13 квітня 2018, 04:10

Президент США Дональд Трамп провів нараду з радниками із питань нацбезпеки, але ще не прийняв остаточного рішення по Сирії.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає "Голос Америки".

"Президент Трамп щойно завершив нараду зі своєю командою з питань національної безпеки, на якій обговорювалася ситуація в Сирії.

Ми продовжуємо аналіз розвідувальної інформації та консультації з нашими партнерами та союзниками. Сьогодні президент буде говорити з президентом Макроном й прем'єр-міністром Мей", - повідомила Сандерс.

Раніше Трамп запевнив, що США "досить скоро" приймуть рішення по Сирії.

Як повідомлялося, близько 500 людей постраждали від хімічної атаки в Сирії.

Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.

Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці.

Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів у Сирії. Однак пізніше він заявив, що не обіцяв швидко завдати удару по Сирії.   

Теми: СШАТрампСирія
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