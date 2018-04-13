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Белый дом: Трамп еще не принял окончательного решения по Сирии

Пятница, 13 апреля 2018, 04:10

Президент США Дональд Трамп провел совещание с советниками по вопросам нацбезопасности, но еще не принял окончательного решения по Сирии.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает "Голос Америки".

"Президент Трамп только что завершил совещание со своей командой по вопросам национальной безопасности, на котором обсуждалась ситуация в Сирии.

Мы продолжаем анализ разведывательной информации и консультации с нашими партнерами и союзниками. Сегодня президент будет разговаривать с президентом Макроном и премьер-министром Мэй", - сообщила Сандерс.

Ранее Трамп заверил, что США "довольно скоро" примут решение по Сирии.

Как сообщалось, около 500 человек пострадали от химической атаки в Сирии.

Согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу в предполагаемой химической атаке на город Дума погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы.

Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлора.

Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада. Его режим подозревают в химической атаке.

Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, однако позже он заявил, что не обещал быстро нанести удар по Сирии.

Темы: СШАТрампСирия
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