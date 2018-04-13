У Росії розглянуть закон про "протидію" санкціям

У Держдумі Росії 16 квітня планують розглянути проект федерального закону, який передбачає "відповідь" санкціям США та інших країн.

Про це заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, повідомляє "Інтерфакс-Росія".

За його словами, після обговорення законопроекту в раді Держдуми з представниками різних фракцій, його розглянуть найближчим часом.

Він зазначив, документ розроблений як "відповідна міра на недружні і неконструктивні дії з боку США їх посадових осіб, введення санкцій" та надає російському уряду "повноваження по введенню ряду заходів економічного і політичного характеру".

Як повідомлялося, Україна планує синхронізувати санкції проти Російської Федерації із США.

Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Крім того, під санкції потрапили компанії En+, "Ренова", "Русал", "Російські машини", "Рособоронекспорт" і ще вісім російських компаній, а також bfinance, пов'язана з Дерипаскою. Американським компаніям і громадянам заборонено займатися з ними бізнесом.

Як відомо, наприкінці січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

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