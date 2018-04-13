В России рассмотрят закон о "противодействии" санкциям

В Госдуме России 16 апреля планируют рассмотреть проект федерального закона, который предусматривает "ответные меры" санкциям США и других стран.

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает "Интерфакс-Россия".

По его словам, после обсуждения законопроекта в совете Госдумы с представителями разных фракций, его рассмотрят в ближайшее время.

Он отметил, документ разработан как "ответная мера на недружественные и неконструктивные действия со стороны США их должностных лиц, введение санкций" и предоставляет российскому правительству "полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера".

Как сообщалось, Украина планирует синхронизировать санкции против Российской Федерации с США.

Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.

Как известно, в конце января Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в которой перечислены именаприближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

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