АТО переформатують в операцію Об'єднаних сил 30 квітня – Порошенко

Президент України Петро Порошенко розповів, що антитерористичну операцію на сході України буде переформатовано в Операцію Об'єднаних сил 30 квітня 2018 року.

Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам "Прямому" і "Інтеру".

"Я думаю, що не через місяць, а воно повинно змінитися - розкрию таємницю - 30 квітня", - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання, коли саме поміняють АТО на операцію Об'єднаних сил.

На його думку, це призведе до зміни управління військовою структурою.

"Думаю, що на сьогоднішній день це кардинально міняє організацію управління військовою структурою. Антитерористична операція знаходиться під керівництвом Служби безпеки України", - додав глава держави.

"Взаємодія між СБУ і підрозділами ЗСУ, Національної поліції і Нацгвардії є абсолютно іншими, ніж ті, що передбачені в законі про реінтеграцію Донбасу і керівництво переходить до Збройних сил України. У ЗСУ з’являються додаткові повноваження щодо реагування на агресію, під їхнє підпорядкування переходять частини і підрозділи Нацгвардії і СБУ, прикордонників, Нацполіції", - пояснив Порошенко.



На думку президента, такий формат "зробить дії військових більш ефективними у протидії збройній агресії і диверсійним групам".

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки офіційно передала керівництво антитерористичною операцією військовим.

16 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

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