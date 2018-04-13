Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО переформатують в операцію Об'єднаних сил 30 квітня – Порошенко

П'ятниця, 13 квітня 2018, 18:36
АТО переформатують в операцію Об'єднаних сил 30 квітня – Порошенко

Президент України Петро Порошенко розповів, що антитерористичну операцію на сході України буде переформатовано в Операцію Об'єднаних сил 30 квітня 2018 року.

Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам "Прямому", "Інтеру" і "СТБ".

"Я думаю, що не через місяць, а воно повинно змінитися - розкрию таємницю - 30 квітня", - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання, коли саме поміняють АТО на операцію Об'єднаних сил.

На його думку, це призведе до зміни управління військовою структурою.

"Думаю, що на сьогоднішній день це кардинально міняє організацію управління військовою структурою. Антитерористична операція знаходиться під керівництвом Служби безпеки України", - додав глава держави.

"Взаємодія між СБУ і підрозділами ЗСУ, Національної поліції і Нацгвардії є абсолютно іншими, ніж ті, що передбачені в законі про реінтеграцію Донбасу і керівництво переходить до Збройних сил України. У ЗСУ з’являються додаткові повноваження щодо реагування на агресію, під їхнє підпорядкування переходять частини і підрозділи Нацгвардії і СБУ, прикордонників, Нацполіції", - пояснив Порошенко.

На думку президента, такий формат "зробить дії військових більш ефективними у протидії збройній агресії і диверсійним групам".

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки офіційно передала керівництво антитерористичною операцією військовим.

16 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Читайте також: Головний по Донбасу. Що відомо про нового командувача Об'єднаних сил Наєва   

Іменем Порошенка. Чи змінить війну закон про деокупацію Донбасу

На порозі медійного переділу. Чому Княжицький продає, а друг президента купує канал

Українська правда
Теми: ПорошенкоАТООб'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
Усі новини...
Реклама: