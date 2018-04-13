АТО переформатируют в операцию Объединенных сил 30 апреля - Порошенко

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Пятница, 13 апреля 2018, 18:36

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что антитеррористическую операцию на востоке Украины будет переформатировано в Операцию Объединенных сил 30 апреля 2018 года.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам "Прямому" и "Интеру".

"Я думаю, что не через месяц, а оно должно измениться - раскрою тайну - 30 апреля", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос, когда именно поменяют АТО на операцию Объединенных сил.

По его мнению, это приведет к изменению управления военной структурой.

"Думаю, что на сегодняшний день это кардинально меняет организацию управления военной структурой. Антитеррористическая операция находится под руководством Службы безопасности Украины", - добавил глава государства.

"Взаимодействие между СБУ и подразделениями ВСУ, Национальной полиции и Нацгвардии являются абсолютно другими, чем те, которые предусмотрены в законе о реинтеграции Донбасса и руководство переходит к Вооруженным силам Украины. В ВСУ появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию, под их подчинение переходят части и подразделения Нацгвардии и СБУ, пограничников, Нацполиции", - пояснил Порошенко.

По мнению президента, такой формат "сделает действия военных более эффективными в противодействии вооруженной агрессии и диверсионным группам".

Ранее сообщалось, что Служба безопасности официально передала руководствоантитеррористической операцией военным.

16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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Украинская правда
Темы: Порошенко АТО Объединенные силы на Донбассе
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