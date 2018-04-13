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Волкер розповів, що в травні відвідає Україну

П'ятниця, 13 квітня 2018, 22:33

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що запланував наступну поїздку до України на середину травня.

Про це він повідомив кореспонденту "Радіо Свобода" під час зустрічі із зарубіжними журналістами у Центрі міжнародної преси Держдепартаменту США.

"Ми ще опрацьовуємо дати, і все виглядає так, що це буде десь у середині травня. Я відвідаю ще й схід України – не тільки Київ", – сказав Волкер

Він планує обов’язково побувати в зоні бойових дій. Водночас дипломат не готовий сказати, чи відвідає Росію та чи вестиме переговори із російськими офіційними особами.

Востаннє Волкер відвідував Україну в січні. 

23 січня Волкер здійснив візит до України, де зустрівся з президентом Петром Порошенкомглавою Генштабу Віктором Муженко і секретарем РНБО Олександром Турчиновим. Також Волкер мав зустріч з главою МінТОТ Чернишем, обговоривши допомогу жителям тимчасово окупованих територій України.

В ході візиту Волкер планував відвідати Донбас, проте передумав через погіршення погодних умов.

Раніше Волкер заявив, що США працюють над посиленням оборонних можливостей України, щоб унеможливити дальшу агресію з боку Росії, виключив врегулювання конфлікту на Донбасі силовим методом і висловив думку, що "Л/ДНР" мають бути ліквідовані

Теми: СШАДонбас
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