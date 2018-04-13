Волкер рассказал, что в мае посетит Украину

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Пятница, 13 апреля 2018, 22:33

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что запланировал следующую поездку в Украину на середину мая.

Об этом он сообщил корреспонденту "Радио Свобода" во время встречи с зарубежными журналистами в Центре международной прессы Госдепартамента США.

"Мы еще прорабатываем даты, и все выглядит так, что это будет где-то в середине мая. Я посещу еще и восток Украины - не только Киев", - сказал Волкер

Он планирует обязательно побывать в зоне боевых действий. В то же время дипломат не готов сказать, посетит ли он Россию и будет ли вести переговоры с российскими официальными лицами.

Последний раз Волкер посещал Украину в январе.

23 января Волкер совершил визит в Украину, где встретился с президентом Петром Порошенко, главой Генштаба Виктором Муженко и секретарем СНБО Александром ТурчиновымТакже Волкер встретился с главой МинТОТ Чернышем, обсудив помощь жителям временно оккупированных территорий Украины.

В ходе визита Волкер собирался посетить Донбасс, однако передумал из-за ухудшения погодных условий.

Ранее Волкер заявил, что США работают над усилением оборонительных возможностей Украины, чтобы исключить дальнейшую агрессию со стороны России, исключил урегулирование конфликта на Донбассе силовым методом и выразил мнение, что "Л/ДНР" должны быть ликвидированы.

Темы: США Донбасс
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