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Балуха б'ють і чинять на нього психологічний тиск - захисник

Субота, 14 квітня 2018, 09:46

В анексованому Криму незаконно засудженого українського активіста Володимира Балуха б'ють і чинять на нього психологічний тиск.

Про це заявив архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, який є громадським захисником Балуха. Його заяву оприлюднив кримський активіст Михайло Батрак, пишуть "Крим. Реалії".

"Володю починають мучити так званим "недотриманням режиму": за будь-яку провину, яку він "допускає" у камері, на нього складають адміністративне порушення ... За те, що він відмовився роздягатися догола, його ... відлупцювали і склали акт про адміністративне порушення. Психічно намагаються зламати", - сказав він.

Також Климент повідомив, що Балуха карають, якщо він ліг у камері або підійшов до вікна і  затримався там на понад 1-2 хвилини. 

Cуд в анексованому Росією Криму визнав Володимира Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 000 рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

Іншу справу порушено проти активіста через заяви начальника ІТТ у с.Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. Сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня підконтрольний окупантам Роздольненський районний суд обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року. Балух оголосив безстрокове голодування.

Адвокат Балуха Ольга Дінзе заявила, що активіста побив конвой в СІЗО після розгляду апеляційної скарги в його справі. З цього приводу проводиться перевірка.

МЗС України неодноразово закликало РФ негайно звільнити Балуха, з тих пір як його в грудні 2016 року затримала ФСБ: захист і правозахисники заявляють, що Балух став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України у дворі його будинку.

Теми: політв'язніКримРосіяанексія
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