Балуха избивают и оказывают на него психологическое давление - защитник

В аннексированном Крыму незаконно осужденного украинского активиста Владимира Балуха избивают и оказывают на него психологическое давление.
Об этом заявил архиепископ Симферопольский и Крымской Климент, который является общественным защитником Балуха. Его заявление опубликовал крымский активист Михаил Батрак, пишет "Крым. Реалии".
"Володю начинают мучить так называемым "несоблюдением режима": за любой проступок, который он допускает в камере, на него составляют административное нарушение… За то, что он отказался раздеваться догола, его ... отдубасили и составили акт об административном нарушении. Психически стараются сломать", – сказал он.
Также Климент сообщил, что Балуха наказывают, если он прилег в камере или подошел к окну и задержался там больше 1-2 минут.
Суд в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4,6 тысячи гривен).
Другое дело возбуждено против активиста из-за заявления начальника ИВС в с.Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.
19 марта подконтрольный оккупантам Раздольненский районный суд избрал для Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Балух объявил бессрочную голодовку.
Адвокат Балуха Ольга Динзе заявила, что активиста избил конвой в СИЗО после рассмотрения апелляционной жалобы в его деле. По этому поводу проводится проверка.
МИД Украины неоднократно призывало Россию немедленно освободить Балуха, с тех пор как его в декабре 2016 года задержала ФСБ: защита и правозащитники заявляют, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.