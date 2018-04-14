Балуха избивают и оказывают на него психологическое давление - защитник

86 просмотров
Суббота, 14 апреля 2018, 09:46

В аннексированном Крыму незаконно осужденного украинского активиста Владимира Балуха избивают и оказывают на него психологическое давление.

Об этом заявил архиепископ Симферопольский и Крымской Климент, который является общественным защитником Балуха. Его заявление опубликовал крымский активист Михаил Батрак, пишет "Крым. Реалии".

"Володю начинают мучить так называемым "несоблюдением режима": за любой проступок, который он допускает в камере, на него составляют административное нарушение… За то, что он отказался раздеваться догола, его ... отдубасили и составили акт об административном нарушении. Психически стараются сломать", – сказал он.

Также Климент сообщил, что Балуха наказывают, если он прилег в камере или подошел к окну.

Суд в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4,6 тысячи гривен).

Другое дело возбуждено против активиста из-за заявления начальника ИВС в с.Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. Сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

19 марта подконтрольный оккупантам Раздольненский районный суд избрал для Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Балух объявил бессрочную голодовку.

Адвокат Балуха Ольга Динзе заявила, что активиста избил конвой в СИЗО после рассмотрения апелляционной жалобы в его деле. По этому поводу проводится проверка.

МИД Украины неоднократно призывало Россию немедленно освободить Балуха, с тех пор как его в декабре 2016 года задержала ФСБ: защита и правозащитники заявляют, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.

Темы: политзаключенные Крым Росcия аннексия
powered by lun.ua
По теме
Политзаключенного Зейтуллаева посадили в штрафной изолятор 11 апреля 2018, 18:34
Более 20 нардепов призвали Балуха прекратили голодовку 10 апреля 2018, 16:04
Украинцу Грибу в российском СИЗО не оказывают медпомощи - отец 9 апреля 2018, 14:55
Все новости
Главные новости
СМИ: В результате авиаударов в Сирии ранения получили трое гражданских
Глава Пентагона: Дальнейшие действия союзников зависят от поведения Асада
США, Британия и Франция нанесли удары по связанным с химическим оружием объектам в Сирии
Боевики затапливают радиоактивную шахту на Донбассе. США призвали к ответственности
Все новости
реформа

Школа по месту жительства с 2018 года. Чего ожидать родителям

здоровье

7 удивительных вещей, которые делает с нашим телом ежедневная "планка"