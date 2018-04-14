Балуха избивают и оказывают на него психологическое давление - защитник

В аннексированном Крыму незаконно осужденного украинского активиста Владимира Балуха избивают и оказывают на него психологическое давление.

Об этом заявил архиепископ Симферопольский и Крымской Климент, который является общественным защитником Балуха. Его заявление опубликовал крымский активист Михаил Батрак, пишет "Крым. Реалии".

"Володю начинают мучить так называемым "несоблюдением режима": за любой проступок, который он допускает в камере, на него составляют административное нарушение… За то, что он отказался раздеваться догола, его ... отдубасили и составили акт об административном нарушении. Психически стараются сломать", – сказал он.

Также Климент сообщил, что Балуха наказывают, если он прилег в камере или подошел к окну и задержался там больше 1-2 минут.