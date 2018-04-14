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Німеччина і Франція працюватимуть над припиненням вогню в Сирії

Субота, 14 квітня 2018, 22:37

Німеччина спільно з Францією має намір вжити нових міжнародних зусиль для досягнення стійкого припинення вогню в Сирії.

Про це заявив у суботу міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас, повідомляє Reuters.

За його словами, представники Німеччини, Франції, Великобританії та США зустрінуться в Лондоні в неділю, щоб обговорити наступні кроки після скоординованих західних повітряних ударів по Сирії в ніч на суботу.

Він сказав, що ця ініціатива також обговорювалася Радою НАТО в Брюсселі в суботу, а міністри закордонних справ Європейського союзу обговорять подальші конкретні заходи щодо врегулювання кризи в Сирії в понеділок.

"Ми будемо працювати разом з Францією для створення міжнародного формату впливових держав, які можуть забезпечити новий імпульс політичному процесу", - сказав Маас.

За його словами, Німеччина буде використовувати всі дипломатичні засоби для припинення семирічної війни і знищення залишків запасів хімічної зброї.

Він повторив критику Росії, висловлену раніше канцлером Ангелою Меркель і міністром оборони Урсулою фон дер Лейен, але сказав, що Берлін буде використовувати свої двосторонні зв'язки з Москвою, щоб забезпечити прийняття Росією "конструктивної" позиції з цього питання.

Як повідомлялося, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

14 квітня на офіційному сайті МЗС Франції оприлюднили доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня. Звіт базується на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених відомостях, отриманих французькими службами.

В ЄС заявили, що готові розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.

Канцлер ФРН Ангела Меркель зазначила, що уряд Німеччини підтримує дії США, Великої Британії та Франції, які завдали ракетного удару по цілях у Сирії.

Українська правда
Теми: СиріяНімеччинаФранція
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