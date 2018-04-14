Франція оприлюднила звіт про хімічну атаку в Сирії і звинуватила Асада

Франція оприлюднила доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума 7 квітня.

Документ опублікований на офіційному сайті МЗС Франції.

Відзначається, що документ заснований на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених даних, отриманих французькими службами.

"Кілька смертоносних хімічних атак відбулися в місті Дума в кінці дня суботи, 7 квітня 2018 року, і ми оцінюємо з високим ступенем впевненості, що вони були виконані сирійським режимом", - йдеться в документі.

У звіті вказують на "масивний наплив увечері 7 квітня пацієнтів чисельністю мінімум в 100 осіб з проявами симптомів ураження хімічними речовинами в медичні центри Східної Гути".

"Загалом десятки людей, щонайменше 40 людей, згідно з кількома джерелами, могли загинути від ураження хімічною речовиною. Відомості, зібрані Францією і її союзниками, утворюють достатній масив доказів, щоб визначити провину сирійського режиму в хімічних атаках 7 квітня", - стверджується в доповіді.

За даними французької розвідки, сирійські військові навмисно використовували в Думі хімічну зброю, що містить хлор.

"Атака 7 квітня 2018 року сталась в рамках більш масштабного військового наступу режиму в регіоні Східної Гути. Розпочатий в лютому 2018 року, цей наступ дозволив Дамаску відновити контроль над всім анклавом", - наголошується в документі.

Французькі служби також заявили, що не мають ніякої інформації на підтримку теорії, згідно з якою збройні групи в Гуті хотіли б придбати або мали хімічну зброю.

Зазначимо, після хіматаки 7 квітня у Сирії президент США Дональд Трамп назвав Башара Асада твариною, сам напад - варварським і заявив, що Росія і Іран мають заплатити велику ціну за підтримку Асада.

Росія у свою чергу почала підготовку до можливих ударів по Сирії і нібито намагалася вивідати мети американських сил.

10 квітня Росія заблокувала в Раді безпеки ООН проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Хомсі у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб: крилаті ракети було спрямовано на військовий об'єкт в 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів біля Хомсу поранень зазнали троє цивільних осіб.

Європейська правда