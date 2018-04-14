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Германия и Франция будут работать над прекращением огня в Сирии

Суббота, 14 апреля 2018, 22:37

Германия совместно с Францией намерена предпринять новые международные усилия для достижения устойчивого прекращения огня в Сирии.

Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Германии Хейко Маас, сообщает Reuters.

По его словам, представители Германии, Франции, Великобритании и США встретятся в Лондоне в воскресенье, чтобы обсудить следующие шаги после скоординированных западных воздушных ударов по Сирии в ночь на субботу.

Он сказал, что эта инициатива также обсуждалась Советом НАТО в Брюсселе в субботу, а министры иностранных дел Европейского союза обсудят дальнейшие конкретные меры по урегулированию кризиса в Сирии в понедельник.

"Мы будем работать вместе с Францией для создания международного формата влиятельных государств, которые могут обеспечить новый импульс политическому процессу", - сказал Маас.

По его словам, Германия будет использовать все дипломатические средства для прекращения семилетней войны и уничтожения оставшихся запасов химического оружия.

Он повторил критику России, высказанную ранее канцлером Ангелой Меркель и министром обороны Урсулой фон дер Лейен, но сказал, что Берлин будет использовать свои двусторонние связи с Москвой, чтобы обеспечить принятие Россией "конструктивной" позиции по этому вопросу.

Как сообщалось, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

14 апреля на официальном сайте МИД Франции обнародовал доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. Доклад основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что правительство Германии поддерживает действия США, Великобритании и Франции, которые нанесли ракетный удар по целям в Сирии.

Украинская правда
Темы: СирияГерманияФранция
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