ЄС готовий розглянути нові санкції проти Сирії

Європейський союз готовий розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні.

"У липні 2017 року і в березні 2018 року ЄС ввів додаткові обмежувальні заходи щодо високопоставлених сирійських чиновників і науковців через їхні ролі в розробці та застосуванні хімічної зброї та завжди готовий розглянути питання про введення подальших санкцій при необхідності", - йдеться в заяві.

Могеріні повідомила, що ЄС був проінформований про удари США, Франції і Великобританії по об'єктах хімічної зброї в Сирії.

"Ці конкретні заходи були прийняті з єдиною метою запобігти подальшому використання сирійським режимом хімічної зброї та хімічних речовин для вбивства власного народу", - зазначила вона.

За словами Могеріні, ЄС підтримує всі зусилля із запобігання застосування хімічної зброї.

Нагадаємо, повідомлення про можливу хімічну атаку на східну Гуту (м.Дума) з'явилися 7 квітня. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хіматаки постраждали понад 1000 осіб.

У Міноборони РФ в свою чергу заявили, що повідомлення про застосування сирійською армією проти бойовиків у Думі бомби з хлором не відповідають дійсності.

10 квітня Росія заблокувала в Раді безпеки ООН проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Хомсі у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб: крилаті ракети було спрямовано на військовий об'єкт в 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів біля Хомсу поранень зазнали троє цивільних осіб.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

14 квітня на офіційному сайті МЗС Франції оприлюднили доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня.

Звіт базується на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених відомостях, отриманих французькими службами.

За даними французької розвідки, сирійські військові навмисно використовували у Думі хімічну зброю, що містить хлор.

Європейська правда