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Лавров погодився з Трампом щодо оцінки американо-російських відносин

Понеділок, 16 квітня 2018, 15:30

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров теж вважає, що відносини Росії і Заходу зараз гірші, ніж за часів "холодної війни".

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на інтерв'ю голови МЗС телеканалу BBC.

"Я думаю, відносини гірше, ніж за часів" холодної війни ". Оскільки за часів "холодної війни" були канали комунікації. І не було одержимості русофобією, яка виглядає як геноцид через санкції", - заявив Лавров.

Він ще раз повторив позицію РФ щодо хімічної атаки в Сирії і ракетного удару, який Франція, Велика Британія та США здійснили в цій країні.

"Немає доказів, що 7 квітня хімічну зброю використали в Думі", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що всі докази, які наводять Франція, Велика Британія та США, ненадійні і засновані на повідомленнях ЗМІ та соціальних мереж.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що зараз відносини Америки і Росії гірше, ніж за часів "холодної війни".

У ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

МЗС Франції оприлюднило доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня.  В ЄС заявили, що готові розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.

Теми: СШАРосіяЛавровТрамп
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