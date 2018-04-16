Лавров согласился с Трампом в оценке американо-российских отношений

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Понедельник, 16 апреля 2018, 15:30

Министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже считает, что отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена "холодной войны".

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на интервью главы МЗС телеканалу BBC.

"Я думаю, отношения хуже, чем во времена "холодной войны". Поскольку во времена "холодной войны" были каналы коммуникации. И не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции", — заявил Лавров.

Он еще раз повторил позицию РФ относительно химической атаки в Сирии и ракетного удара, который Франция, Великобритания и США осуществили в этой стране.

"Нет доказательств, что 7 апреля химическое оружие были использовано в Думе", — отметил министр.

Он подчеркнул, что все доказательства, которые приводят Франция, Великобритания и США, ненадежны и основаны на сообщениях СМИ и социальных сетей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас отношения Америки и России хуже, чем в "холодную войну".

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

МИД Франции обнародовал доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

Темы: США Росcия Лавров Трамп
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