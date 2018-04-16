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ЗМІ дізналися, чому загорівся кемерівський ТЦ

Понеділок, 16 квітня 2018, 20:58
ЗМІ дізналися, чому загорівся кемерівський ТЦ

ТЦ "Зимняя вишня" у Кемерово загорівся через замикання, яке сталося внаслідок протікання у даху.

Про це повідомляє газета "Коммерсант" із посиланням на джерела.

Вони розповіли виданню, що, за попередніми даними експертів, пожежа сталася через коротке замикання в електропроводці, прокладеній на четвертому поверсі центру, над дитячою ігровою зоною.

"Замикання могло бути викликано протіканням у даху. Сніг з даху не забирався, він почав танути, а вода потрапила на дроти, які "замкнули", - припускають експерти, з якими спілкувалися журналісти.

Першим загорівся пластиковий плафон, розташований над дитячим сухим басейном з поролоновими кубиками. Потім ці кубики загорілися через палаючий пластик, який капав зверху.

За словами експертів, займання могло бути локальним, але його швидко роздула вентиляція, яку на момент пожежі ніхто не вимкнув.

Тим часом, на температуру і дим спрацювала сигналізація, але зону загоряння не було залито водою. Причина – перекритий водопровід, проведений до системи з вулиці. Раніше його перекрили, бо він промерзав.

"Сигналізаційні датчики також спрацювали даремно - оповіщення про пожежну тривогу в будівлі включалося не автоматично, а вручну, а сидів на кнопці охоронець, який чомусь її не активував", - пише видання.

За декілька хвилин весь поверх був заповнений димом. Саме в цей час в одному із кінозалів на четвертому поверсі закінчився сеанс.

"Вийшовши з нього, люди зіткнулися зі стіною диму, за якою вже був вогонь. За попередніми даними, частина глядачів вирішили прориватися через дим, але не пройшли далі дверей запасного виходу, які були блоковані. Інші загинули в залі",  - зазначає "Коммерсант".

Крім того, за інформацією джерела газети, на лінії, де сталося замикання, були встановлені автоматичні вимикачі, які використовуються для захисту від подібних надзвичайних випадків. Однак вони з невідомої причини не спрацювали.

25 березня у Кемерово сталася пожежа у торговому центрі "Зимова вишня". За даними МНС РФ, під час пожежі загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина, є також госпіталізовані. Також є інформація про зниклих безвісти, але їхня кількість різниться.

У справі про пожежу у ТРЦ затримали п'ятьох осіб.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі у ТЦ недбалість людей.

Українська правда
Теми: Росіяпожежа
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