СМИ узнали, почему загорелся кемеровский ТЦ

ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово загорелся из-за замыкания, которое произошло вследствие протекания в крыше.

Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Они рассказали, что, по предварительным данным экспертов, пожар произошел из-за короткого замыкания в электропроводке, проложенной на четвертом этаже центра, над детской игровой зоной.

"Замыкание могло быть вызвано протеканием в крыше. Снег с крыши не убирался, он начал таять, а вода попала на провода, которые "замкнуло", - предполагают эксперты, с которыми общались журналисты.

Первым загорелся пластиковый плафон, расположенный над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Затем эти кубики загорелись из-за горящего пластика, капавшего сверху.

По словам экспертов, возгорание могло быть локальным, но его быстро раздула вентиляция, которую на момент пожара никто не выключил.

Между тем, на температуру и дым сработала сигнализация, но зону возгорания не было залито водой. Причина - перекрытый водопровод, проведенный в систему из улицы. Ранее его перекрыли, потому что он промерзал.

"Сигнализационные датчики также сработали зря - оповещение о пожарной тревоге в здании включалось не автоматически, а вручную, а сидел на кнопке охранник, который почему-то ее не активировал", - пишет издание.

За несколько минут весь этаж был заполнен дымом. Именно в это время в одном из кинозалов на четвертом этаже закончился сеанс.

"Выйдя из него, люди столкнулись со стеной дыма, за которой уже был огонь. По предварительным данным, часть зрителей решили прорываться через дым, но не прошли дальше дверей запасного выхода, которые были блокированы. Остальные погибли в зале", - отмечает "Коммерсант".

Кроме того, по информации источника газеты, на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от подобных чрезвычайных происшествий. Однако они по неизвестной причине не сработали.