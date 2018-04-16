Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ узнали, почему загорелся кемеровский ТЦ

Понедельник, 16 апреля 2018, 20:58
СМИ узнали, почему загорелся кемеровский ТЦ

ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово загорелся из-за замыкания, которое произошло вследствие протекания в крыше.

Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Они рассказали, что, по предварительным данным экспертов, пожар произошел из-за короткого замыкания в электропроводке, проложенной на четвертом этаже центра, над детской игровой зоной.

"Замыкание могло быть вызвано протеканием в крыше. Снег с крыши не убирался, он начал таять, а вода попала на провода, которые "замкнуло", - предполагают эксперты, с которыми общались журналисты.

Первым загорелся пластиковый плафон, расположенный над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Затем эти кубики загорелись из-за горящего пластика, капавшего сверху.

По словам экспертов, возгорание могло быть локальным, но его быстро раздула вентиляция, которую на момент пожара никто не выключил.

Между тем, на температуру и дым сработала сигнализация, но зону возгорания не было залито водой. Причина - перекрытый водопровод, проведенный в систему из улицы. Ранее его перекрыли, потому что он промерзал.

"Сигнализационные датчики также сработали зря - оповещение о пожарной тревоге в здании включалось не автоматически, а вручную, а сидел на кнопке охранник, который почему-то ее не активировал", - пишет издание.

За несколько минут весь этаж был заполнен дымом. Именно в это время в одном из кинозалов на четвертом этаже закончился сеанс.

"Выйдя из него, люди столкнулись со стеной дыма, за которой уже был огонь. По предварительным данным, часть зрителей решили прорываться через дым, но не прошли дальше дверей запасного выхода, которые были блокированы. Остальные погибли в зале", - отмечает "Коммерсант".

Кроме того, по информации источника газеты, на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от подобных чрезвычайных происшествий. Однако они по неизвестной причине не сработали.

25 марта в Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По данным МЧС РФ, во время пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, также есть госпитализированные. Кроме того есть информация о пропавших без вести, но их количество различается.

По делу о пожаре в ТРЦ задержали пять человек.

Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в ТЦ небрежность людей.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
Глава МИД Турции поговорил с Лавровым о "зерновой сделке"
Теперь о сбитых ракетах и разрушениях заявили в Брянской области
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: