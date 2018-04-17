Гройсман: припинення співпраці з СНД не вплине на економіку

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Вівторок, 17 квітня 2018, 02:54

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що припинення співпраці з СНД не вплине на українську економіку.

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ІСTV, передає "Укрінформ".

"Я не думаю, що це може вплинути якимось чином на економіку", - підкреслив він.

Гройсман також зазначив, що у країн зі спільним кордоном "якісь торгівельні зв'язки теж є".

За його словами, наразі МЗС готує відповідні документи, які будуть обговорюватися в Кабінеті міністрів.

Як повідомлялося, 12 квітня Порошенко заявив, що запропонує Верховній Раді припинити дію окремих положень договору про дружбу з Росією та вийти з усіх статутних органів СНД.

Пізніше представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко повідомила, що пропозиція Порошенка вийти з органів "Співдружності незалежних держав" передбачає лишити дієвими ті угоди щодо співробітництва з СНД, які є вигідними для України.

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, яка очолює раду Міжпарламентської асамблеї СНД, вважає, що намір України вийти зі співдружності суперечить економічним інтересам цієї країни.

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Теми: Гройсман економіка СНД
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