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Гройсман: Прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на экономику

Вторник, 17 апреля 2018, 02:54

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на украинскую экономику.

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на телеканале IСTV, передает "Укринформ".

"Я не думаю, что это может повлиять каким-то образом на экономику", - подчеркнул он.

Гройсман также отметил, что в странах с общей границей "какие-то торговые связи тоже есть".

По его словам, сейчас МИД готовит соответствующие документы, которые будут обсуждаться в Кабинете министров.

Как сообщалось, 12 апреля Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией и выйти из всех уставных органов СНГ.

Позже представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что предложение президента Порошенко выйти из органов "Содружества независимых государств" предусматривает оставить в действии те соглашения о сотрудничестве с СНГ, которые выгодны для Украины.

Спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко, которая возглавляет совет межпарламентской ассамблеи СНГ, считает, что намерение Украины выйти из содружества противоречит экономическим интересам этой страны.

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Темы: ГройсманэкономикаСНГ
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