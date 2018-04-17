Чийгоз в ООН розповів, як РФ "намалювала" явку кримських татар на виборах

Кримські татари не голосували на незаконних виборах президента РФ на окупованому нею півострові, попри безпідставні запевнення російської пропаганди.

Про це під час спеціального брифінгу в ООН заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Місію України при ООН.

"Під час брифінгу йшлося про "псевдовибори" Путіна в Криму. Чийгоз запевнив однозначно, що кримські татари не брали участі в голосуваннях, а цифри, які намалювала російська пропаганда, взагалі не відповідають дійсності", - заявив речник Постійного представництва при ООН Олег Ніколенко.

На зустрічі в ООН також підкреслили, що процес голосування контролювався з боку окупаційної влади, також мав місце психологічний тиск.

У зв'язку з цим Чийгоз закликав міжнародну спільноту "не визнавати вибори російського президента в Криму, наголосивши на їхній нелегітимності".

Також на брифінгу йшлося про те, як можна забезпечити захист українських громадян в умовах російської окупації.

У цьому контексті Ахтем Чийгоз поділився в ООН своєю історією.

"Це взагалі була перша поява в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку людини, яка пережила на собі наслідки сучасних репресій Кремля в українському Криму, тому його виступ був важливим з точки зору інформації з "перших рук" про події на окупованому півострові", - розповів український дипломат.

Як повідомлялось, 18 березня в Росії відбулися вибори президента, Україна не дозволила рядовим росіянам голосувати на своїй території і протестувала проти голосування в анексованому Криму.

За даними російських ЗМІ, анексований Крим показав високу явку і прихильність Путіну, хоча результат все одно був скромніший, ніж на незаконному "референдумі" 4-річної давнини.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що кримські татари бойоктували вибори на окупованому півострові.