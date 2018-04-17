Чийгоз в ООН розповів, як РФ "намалювала" явку кримських татар на виборах

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Вівторок, 17 квітня 2018, 06:57

Кримські татари не голосували на незаконних виборах президента РФ на окупованому нею півострові, попри безпідставні запевнення російської пропаганди.

Про це під час спеціального брифінгу в ООН заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Місію України при ООН.

"Під час брифінгу йшлося про "псевдовибори" Путіна в Криму. Чийгоз запевнив однозначно, що кримські татари не брали участі в голосуваннях, а цифри, які намалювала російська пропаганда, взагалі не відповідають дійсності", - заявив речник Постійного представництва при ООН Олег Ніколенко.

На зустрічі в ООН також підкреслили, що процес голосування контролювався з боку окупаційної влади, також мав місце психологічний тиск.

У зв'язку з цим Чийгоз закликав міжнародну спільноту "не визнавати вибори російського президента в Криму, наголосивши на їхній нелегітимності".

Також на брифінгу йшлося про те, як можна забезпечити захист українських громадян в умовах російської окупації.

У цьому контексті Ахтем Чийгоз поділився в ООН своєю історією.

"Це взагалі була перша поява в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку людини, яка пережила на собі наслідки сучасних репресій Кремля в українському Криму, тому його виступ був важливим з точки зору інформації з "перших рук" про події на окупованому півострові", - розповів український дипломат.

Як повідомлялось, 18 березня в Росії відбулися вибори президента, Україна не дозволила рядовим росіянам голосувати на своїй території і протестувала проти голосування в анексованому Криму.

За даними російських ЗМІ, анексований Крим показав високу явку і прихильність Путіну, хоча результат все одно був скромніший, ніж на незаконному "референдумі" 4-річної давнини.

Раніше  голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що кримські татари бойоктували вибори на окупованому півострові.

Теми: Крим кримські татари Росія вибори ООН
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