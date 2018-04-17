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Чийгоз в ООН рассказал, как РФ "нарисовала" явку крымских татар на выборах

Вторник, 17 апреля 2018, 06:57

Крымские татары не голосовали на незаконных выборах президента РФ на оккупированном ею полуострове, несмотря на безосновательные заверения российской пропаганды.

Об этом во время специального брифинга в ООН заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Миссию Украины при ООН.

"Во время брифинга речь шла о "псевдовыборах" Путина в Крыму. Чийгоз однозначно заверил, что крымские татары не участвовали в голосованиях, а цифры, которые нарисовала российская пропаганда, вообще не соответствуют действительности", - заявил представитель Постоянного представительства при ООН Олег Николенко.

На встрече в ООН также подчеркнули, что процесс голосования контролировался со стороны оккупационных властей, также имело место психологическое давление.

В связи с этим Чийгоз призвал международное сообщество "не признавать выборы российского президента в Крыму, отметив их нелегитимность".

Также на брифинге говорилось о том, как можно обеспечить защиту украинских граждан в условиях российской оккупации.

В этом контексте Ахтем Чийгоз поделился в ООН своей историей.

"Это вообще было первое появление в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке человека, пережившего на себе последствия современных репрессий Кремля в украинском Крыму, поэтому его выступление было важным с точки зрения информации из      "первых рук" о событиях на оккупированном полуострове", - рассказал украинский дипломат.

Как сообщалось, 18 марта в России прошли выборы президента, Украина не разрешила рядовым россиянам голосовать на своей территории и протестовала против голосования в аннексированном Крыму.

По данным российских СМИ, аннексированный Крым показал высокую явку и приверженность Путину, хотя результат все равно был скромнее, чем на незаконном "референдуме" 4-летней давности.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что крымские татары бойкотировали выборы на оккупированном полуострове.

Темы: Крымкрымские татарыРосcиявиборыООН
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