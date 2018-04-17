Чийгоз в ООН рассказал, как РФ "нарисовала" явку крымских татар на выборах
Крымские татары не голосовали на незаконных выборах президента РФ на оккупированном ею полуострове, несмотря на безосновательные заверения российской пропаганды.
Об этом во время специального брифинга в ООН заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Миссию Украины при ООН.
"Во время брифинга речь шла о "псевдовыборах" Путина в Крыму. Чийгоз однозначно заверил, что крымские татары не участвовали в голосованиях, а цифры, которые нарисовала российская пропаганда, вообще не соответствуют действительности", - заявил представитель Постоянного представительства при ООН Олег Николенко.
На встрече в ООН также подчеркнули, что процесс голосования контролировался со стороны оккупационных властей, также имело место психологическое давление.
В связи с этим Чийгоз призвал международное сообщество "не признавать выборы российского президента в Крыму, отметив их нелегитимность".
Также на брифинге говорилось о том, как можно обеспечить защиту украинских граждан в условиях российской оккупации.
В этом контексте Ахтем Чийгоз поделился в ООН своей историей.
"Это вообще было первое появление в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке человека, пережившего на себе последствия современных репрессий Кремля в украинском Крыму, поэтому его выступление было важным с точки зрения информации из "первых рук" о событиях на оккупированном полуострове", - рассказал украинский дипломат.
Как сообщалось, 18 марта в России прошли выборы президента, Украина не разрешила рядовым россиянам голосовать на своей территории и протестовала против голосования в аннексированном Крыму.
По данным российских СМИ, аннексированный Крым показал высокую явку и приверженность Путину, хотя результат все равно был скромнее, чем на незаконном "референдуме" 4-летней давности.
Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что крымские татары бойкотировали выборы на оккупированном полуострове.