РосЗМІ: Кремль готує план на випадок найжорсткіших санкцій

У російському уряді і Кремлі заздалегідь готують план дій на випадок введення США найбільш жорстких санкцій проти Росії.

Про це розповіли російському виданню РБК два федеральних чиновника.

"Готуватися до гіршого і продумувати дії в разі реалізації найнегативнішого сценарію російська влада почала ще до публікації в січні "кремлівської доповіді", - повідомили виданню чиновники.

Вони повідомили, що в якості найбільш жорстких можливих заходів в керівництві Росії розглядають санкції проти держборгу і відключення Росії від системи SWIFT.

Ще однією можливою мірою, що викликає побоювання росіян, є блокуючі санкції проти найбільших російських банків - Сбербанку і ВТБ.

6 квітня, Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

15 квітня постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила про нові санкції проти Росії в понеділок.

Також 15 квітня російський "Комерсант", посилаючись на лист посла США Джона Хантсмана в російське МЗС, повідомив, що США планують покарати Росію за підтримку режиму Башара Асада, ввівши проти неї додаткові санкції.

7 квітня в результаті хіматаки в Думі, останньому в східній Гуті місті, контрольованому повстанцями щонайменше 150 людей загинули отруївшись токсичним газом.