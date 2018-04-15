Глава Мінфіну США Стівен Мнучін оголосить про нові санкції проти Росії у понеділок.

Про це в інтерв'ю CBS News заявила постпред США при ООН Ніккі Хейлі.

Так вона прокоментувала питання про можливі подальші наслідки, з якими можуть зіткнутися Іран або Росія за підтримку режиму президента Сирії Башара Асада. За словами Хейлі, подальші санкції проти влади РФ опрацьовуються.

"(Міністр фінансів США Стівен) Мнучін оголосить про санкції у понеділок, якщо він ще цього не зробив, і вони будуть спрямовані на компанії, будь-яким чином пов'язані з обладнанням для Асада або використанням хімічної зброї. Думаю, все їх відчують ... ми хочемо, щоб друзі Асада - Іран і Росія - розуміли, про який бізнес йдеться і що він відчує дію санкцій на собі".

Також Хейлі заявила, що США ніколи не погодяться на прямі переговори з режимом Асада, заявивши, що уряд президента Сирії "не вартий" участі у переговорах "один на один".

Говорячи про удар коаліції по цілях у Сирії, постпред США в ООН заявила: "Ми не шукали війни. Це останнє, чого хотів би президент - війна. Ми не збиралися вбивати людей".

Разом з тим в ефірі телеканалу "Fox News" Хейлі поклала на Росію відповідальність за створення напруженості в відносинах з США, зазначивши, що адміністрація США відповідала на це низкою дій, таких як "санкції, які продовжують застосовуватися".

"Це дасть їм зрозуміти, що така поведінка не є хорошою", - заявила вона, пише Інтерфакс-Україна.

Раніше Хейлі заявила, що у Сирії могла б відбутися ще одна хіматака, якби не удари США і союзників по цілях поблизу Хомса.

15 квітня російський "Коммерсант", посилаючись на лист посла США Джона Хантсмана до російського МЗС, повідомив, що США планують покарати Росію за підтримку режиму Башара Асада, запровадивши проти неї додаткові санкції.