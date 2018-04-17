Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РосСМИ: Кремль готовит план на случай самый жестких санкций

Вторник, 17 апреля 2018, 14:00

В российском правительстве и Кремле заранее готовят план действий на случай введения США наиболее жестких санкций против России.

Об этом рассказали российскому изданию РБК два федеральных чиновника.

"Готовиться к худшему и продумывать действия в случае реализации самого негативного сценария российские власти начали еще до публикации в январе "кремлевского доклада", - сообщили изданию чиновники.

Они сообщили, что в качестве наиболее жестких возможных мер в руководстве России рассматривают санкции против госдолга и отключение России от системы SWIFT.

Еще одной возможной мерой, вызывающей опасения россиян, являются блокирующие санкции против крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ.

6 апреля, Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли заявила о новых санкциях против России в понедельник.

Также 15 апреля российский "КоммерсантЪ", ссылаясь на письмо посла США Джона Хантсмана в российский МИД, сообщил, что США планируют наказать Россию за поддержку режима Башара Асада, введя против нее дополнительные санкции.

7 апреля в результате химатаки в Думе, последнем в восточной Гуте городе, контролируемом повстанцами по меньшей мере 150 человек погибли отравившись токсичным газом.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: