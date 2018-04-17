РосСМИ: Кремль готовит план на случай самый жестких санкций

В российском правительстве и Кремле заранее готовят план действий на случай введения США наиболее жестких санкций против России.

Об этом рассказали российскому изданию РБК два федеральных чиновника.

"Готовиться к худшему и продумывать действия в случае реализации самого негативного сценария российские власти начали еще до публикации в январе "кремлевского доклада", - сообщили изданию чиновники.

Они сообщили, что в качестве наиболее жестких возможных мер в руководстве России рассматривают санкции против госдолга и отключение России от системы SWIFT.

Еще одной возможной мерой, вызывающей опасения россиян, являются блокирующие санкции против крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ.

6 апреля, Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли заявила о новых санкциях против России в понедельник.

Также 15 апреля российский "КоммерсантЪ", ссылаясь на письмо посла США Джона Хантсмана в российский МИД, сообщил, что США планируют наказать Россию за поддержку режима Башара Асада, введя против нее дополнительные санкции.

7 апреля в результате химатаки в Думе, последнем в восточной Гуте городе, контролируемом повстанцами по меньшей мере 150 человек погибли отравившись токсичным газом.