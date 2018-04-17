Екс-міністру Лавриновичу вручили обвинувальний акт

Генеральна прокуратура 17 квітня вручила обвинувальний акт колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу.

Про це "Українській правді" повідомив його адвокат Євген Солодко.

Захисник зазначив, що поки не знає, коли обвинувачення буде направлено до суду.

"Його буде відправляти прокурор. Від нас це не залежить. До якого суду, ми поки що не знаємо", - сказав Солодко.

За його словами, позиція сторони захисту "добра і зрозуміла", оскільки раніше була підкріплена рішенням Апеляційного суду, який звільнив його підзахисного з-під варти.

"Суд чітко сказав про те, що навіть відсутня подія кримінального правопорушення… Якщо робити розумно, то прокуратура мала би закрити це ганебне кримінальне провадження. Але вони на це не спромоглися і все ж таки направляють його до суду. Будь ласка, будемо захищатися", - додав Солодко.

Він зазначив, що Лавринович наразі знаходиться в Києві і "працює у звичайному режимі".

Як повідомлялося, 27 вересня 2017 року Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвоката екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича та скасував рішення Печерського райсуду Києва про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту на два місяці.

У прокуратурі засудили рішення Апеляційного суду Києва. який звільнив Лавриновича з-під арешту, бо вважали, що він може втекти.

Лавринович заявляв, що не має наміру залишати територію України.

Як повідомлялося, Генпрокуратура обвинувачує Лавриновича в участі в організації конституційного перевороту в 2010 році.

Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Лавриновича у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.



6 вересня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що екс-президенту Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Лавриновичу повідомлено про підозру у захопленні разом з іншими особами державної влади в Україні шляхом конституційного перевороту в 2010 році.

Зокрема, Лавриновича підозрюють в організації незаконної, без рішення Верховної Ради України, зміни до чинної Конституції України за допомогою внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та його офіційного опублікування.



У 2010 році Конституційний Суд України повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, повернувши президенту частину втрачених повноважень.

Рішення КС, по суті, ввело в дію Конституцію 1996 року. 1 жовтня 2010 року текст "нової Конституції" було опубліковано у спецвипуску бюлетеня "Офіційний вісник України".