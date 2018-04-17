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Экс-министру Лавриновичу вручили обвинительный акт

Вторник, 17 апреля 2018, 14:05

Генеральная прокуратура 17 апреля вручила обвинительный акт бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу.

Об этом "Украинской правде" сообщил его адвокат Евгений Солодко.

Защитник отметил, что пока не знает, когда обвинение будет направлено в суд.

"Его будет отправлять прокурор. От нас это не зависит. В какой суд, мы пока не знаем", - сказал Солодко.

По его словам, позиция стороны защиты "хорошая и понятная", поскольку ранее была подкреплена решением Апелляционного суда, который освободил его подзащитного из-под стражи.

"Суд четко сказал о том, что даже отсутствует событие уголовного преступления... Если делать разумно, то прокуратура должна была закрыть это позорное уголовное производство. Но они этого не смогли сделать и все же направляют его в суд. Пожалуйста, будем защищаться", - добавил Солодко.

Он отметил, что Лавринович сейчас находится в Киеве и "работает в обычном режиме".

Как сообщалось, 27 сентября 2017 Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс-министра юстиции Александра Лавриновича и отменил решение Печерского райсуда Киева об избрании ему меры пресечения в виде ареста на два месяца.

В прокуратуре осудили решение Апелляционного суда Киева. освободившего Лавриновича из-под ареста, потому что считали, что он может скрыться.

Лавринович заявлял, что не намерен покидать территорию Украины.

Как сообщалось, 6 сентября 2017 года  генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате вместе с другими лицами государственной власти в Украине путем конституционного переворота в 2010 году.

В частности, Лавринович подозревается в организации незаконного, без решения Верховной Рады Украины, изменения действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования.

В 2010 году Конституционный суд Украины возвратил страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года.

1 октября 2010 года текст "новой Конституции" был опубликован в спецвыпуске бюллетеня "Официальный вестник Украины".

Яна Миланова, УП

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Темы: ГенпрокуратураЛавриновичсуд
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