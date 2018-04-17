Справу проти посадовця Нацполіції через подарунок-собаку закрили після закінчення строків

Печерський районний суд м. Києва розглянув протокол стосовно посадовця Нацполіції Дмитра Бута щодо незадекларованого подарунку – собаки після закінчення строків та закрив справу.

Про це йдеться у постанові суду.

"Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_2 (Дмитра Бута - УП) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-5 КУпАП - закрити, у зв'язку з закінченням строків передбачених ст. 38 КУпАП", - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення ухвалив суддя С. І. Смик.

28 квітня 2016 року Окружний адмінсуд Києва поновив Дмитра Бута на посаді заступника начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції.

Раніше Бута було звільнено нібито за непроходження атестації, але він оскаржив це рішення в суді.

Повідомлялося, що журналісти виявили у заступника начальника управління Головного слідчого управління Нацполіціі Дмитра Бута елітну нерухомість у Києві.

У серпні 2017 року НАЗК виявило, що Бут не вніс в декларацію собаку вартістю більше 120 тисяч гривень, а також 2 квартири та 2 гаражі, що належать члену його сім’ї.

Пізніше Нацагентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол щодо посадовця Нацполіції України Дмитра Бута про отримання ним подарунка, вартістю 160 тисяч гривень.

Бут стверджував, що Національне агентство з питань запобігання корупції неправомірно направило до суду протокол про адміністративне правопорушення.