Дело против чиновника Нацполиции из-за подарка-собаки закрыли после окончания сроков
Печерский районный суд г. Киева рассмотрел протокол в отношении должностного лица Нацполиции Дмитрия Бута касательно незадекларированного подарка - собаки по истечении сроков и закрыл дело.
Об этом говорится в постановлении суда.
"Производство по делу о привлечении к административной ответственности ОСОБА_2 (Дмитрия Бута - УП) в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-5 КУоАП - закрыть, в связи с истечением сроков предусмотренных ст. 38 КУоАП", - говорится в сообщении.
Соответствующее решение принял судья С. И. Смык.
28 апреля 2016 Окружной административный суд Киева восстановил Дмитрия Бута в должности заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции.
Ранее Бут был уволен якобы за непрохождение аттестации, но он обжаловал это решение в суде.
Сообщалось, что журналисты обнаружили у заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Дмитрия Бута элитную недвижимость в Киеве.
В августе 2017 НАПК выявило, что Бут не внес в декларацию собаку стоимостью более 120 тысяч гривен, а также 2 квартиры и 2 гаража, принадлежащих члену его семьи.
Позже Нацагентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол о чиновника Нацполиции Украины Дмитрия Бута о получении им подарка, стоимостью 160 тысяч гривен.
Бут утверждал, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции неправомерно направило в суд протокол об административном правонарушении.