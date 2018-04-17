Дело против чиновника Нацполиции из-за подарка-собаки закрыли после окончания сроков

Печерский районный суд г. Киева рассмотрел протокол в отношении должностного лица Нацполиции Дмитрия Бута касательно незадекларированного подарка - собаки по истечении сроков и закрыл дело.

Об этом говорится в постановлении суда.

"Производство по делу о привлечении к административной ответственности ОСОБА_2 (Дмитрия Бута - УП) в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-5 КУоАП - закрыть, в связи с истечением сроков предусмотренных ст. 38 КУоАП", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение принял судья С. И. Смык.

28 апреля 2016 Окружной административный суд Киева восстановил Дмитрия Бута в должности заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции.

Ранее Бут был уволен якобы за непрохождение аттестации, но он обжаловал это решение в суде.

Сообщалось, что журналисты обнаружили у заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Дмитрия Бута элитную недвижимость в Киеве.

В августе 2017 НАПК выявило, что Бут не внес в декларацию собаку стоимостью более 120 тысяч гривен, а также 2 квартиры и 2 гаража, принадлежащих члену его семьи.

Позже Нацагентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол о чиновника Нацполиции Украины Дмитрия Бута о получении им подарка, стоимостью 160 тысяч гривен.

Бут утверждал, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции неправомерно направило в суд протокол об административном правонарушении.