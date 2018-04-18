СБУ заявляє, що допитала свідка переправлення російських "вагнерів" до Сирії

Співробітники СБУ допитали свідка переправлення до Сирії найманців приватної військової компанії "Вагнер" військово-морськими силами Росії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці стверджують, що затримали двох чоловіків, "які планували нелегально перетнути кордон".

"Одним із затриманих виявився громадянин України. Інший - громадянин РФ, який мав при собі військовий квиток із записом про нагородження за участь у військовій операції в Сирії", - повідомили у СБУ.

Згідно з повідомленням, екс-військовий РФ засвідчив, що під час служби за контрактом у 2015-17 роках на ракетному крейсері "Варяг" неодноразово брав участь у переправленні до Сирії бойовиків ПВК "Вагнер" із важким озброєнням та боєприпасами.

На опублікованому СБУ відео, молодий чоловік стверджує, що він механік супутникового зв’язку в рядах військ РФ.

Він заявив, що в кінці грудня 2016 року їх ракетний крейсер "Варяк" вийшов з порту Владивостока, але за кілька годин до відправлення до групи приєдналося 30-40 невідомих чоловіків без розпізнавальних знаків.

"Вони загрузились на корабель, з собою у них були ящики, наче, з гуманітарною допомогою. З вигляду було схоже на ящики зі зброєю", - сказав опитуваний і пояснив, що спілкування з ними на кораблі було обмеженим, тому він не знає ким були ці чоловіки, але за плітками на кораблі, вони були найманцями групи "Вагнер".

"В січні 2016 року, коли ми підійшли до берегу Сирії, в районі порту Тартус, прийшли катери в нічний час. Люди вигрузились разом з вантажем і більше їх ніхто не бачив", - додав він, а також засвідчив, що має нагороди за військові операції в Сирії.

Раніше у Reuters провели розслідування стосовно "вагнерів" у Сирії.

У виданні стверджують, що приватна сирійська авіакомпанія Cham Wings здійснює перельоти між Дамаском і Ростовом-на-Дону, перевозячи в Сирію російських найманців.

Також у Reuters повідомили, що частину літаків Airbus і Boeing, для перельоту "вагнерів" придбали або орендували компанії "Хорс" і "Дарт" (зареєстровані в Україні).

"Хорс" і "Дарт" відкидають звинувачення в постачанні літаків компаніям, що знаходяться під санкціями.

7 лютого в Сирії загинули або були поранені 300 російських найманців. Це сталося, коли вони разом з проурядовими силами почали атаку на відомі позиції Cирійських демократичних сил, підтримуваних США, і були повністю розбиті.

Найманцями компанії "Вагнер" стають росіяни з ультранаціоналістичними переконаннями і військові ветерани, деякі з яких також воювали в Україні.