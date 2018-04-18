СБУ заявляет, что допросила свидетеля переправки российских "вагнеров" в Сирию

Сотрудники СБУ допросили свидетеля переправки в Сирию наемников частной военной компании "Вагнер" военно-морскими силами России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители утверждают, что задержали двух мужчин, "которые планировали нелегально пересечь границу".

"Одним из задержанных оказался гражданин Украины. Другой - гражданин РФ, который имел при себе военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии", - сообщили в СБУ.

Согласно сообщению, экс-военный РФ показал, что во время службы по контракту в 2015-17 годах на ракетном крейсере "Варяг" неоднократно участвовал в переправке в Сирию боевиков ППК "Вагнер" с тяжелым вооружением и боеприпасами.

На опубликованном СБУ видео, молодой человек утверждает, что он механик спутниковой связи в рядах войск РФ.

Он заявил, что в конце декабря 2016 их ракетный крейсер "Варяг" вышел из порта Владивостока, но за несколько часов до отправления к группе присоединилось 30-40 неизвестных мужчин без опознавательных знаков.

"Они загрузились на корабль, с собой у них были ящики, как с гуманитарной помощью. С виду было похоже на ящики с оружием", - сказал опрашиваемый и объяснил, что общение с ними было ограниченным, поэтому он не знает, кем были эти мужчины, но за сплетнями на корабле, они были наемниками группы "Вагнер".

"В январе 2016 года, когда мы подошли к берегу Сирии, в районе порта Тартус, пришли катера в ночное время. Люди выгрузились вместе с грузом, больше их никто не видел", - добавил он, а также сообщил, что имеет награды за военные операции в Сирии.

Ранее в Reuters провели расследование в отношении "Вагнеров" в Сирии.

В издании утверждают, что частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, перевозя в Сирию российских наемников.

Также в Reuters сообщили, что часть самолетов Airbus и Boeing, для перелета "Вагнеров" приобрели или арендовали компании "Хорс" и "Дарт" (зарегистрированные в Украине).

"Хорс" и "Дарт" отвергают обвинения в поставках самолетов компаниям, находящимся под санкциями.

7 февраля в Сирии погибли или были ранены 300 российских наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами начали атаку на известные позиции Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и были полностью разбиты.

Наемниками компании "Вагнер" становятся россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине.