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У Кривому Розі назвали імена загиблих і травмованих у ДТП

Середа, 18 квітня 2018, 14:13

У Кривому Розі назвали імена 8 загиблих і 9 травмованих в дорожньо-транспортній пригоді на проспекті Металургів, яка сталася 17 квітня.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Арселор Мiттал Кривий Рiг".

Зазначається, що вісім із дев'яти загиблих були співробітниками підприємства.

Так, в аварії загинули:

  1. Коротич Алла Василівна, 1960 р.н., заточник ремонтно-механічного цеху № 3;
  2. Соловей Марина Ядикарівна, 1972 р.н., бригадир управління складського господарства і підготовки продукції;
  3. Стешенко Людмила Володимирівна, 1962 р.н., розмітник цеху металоконструкцій;
  4. Славін Андрій Валерьєвич, 1977 р.н., заступник начальника цеху технічного водопостачання;
  5. Маханов Олександр Володимирович, 1983 р.н., машиніст вагоноперекидача агломераційного цеху № 3;
  6. Кукленко Михайло Іванович, 1961 р.н., токар ділянки з виготовлення деталей і запчастин ремонтного цеху;
  7. Рак Сергій Вікторович, 1978 р.н., машиніст бурової установки рудоуправління;
  8. Міщенко Віталій Вікторович, 1970 р.н., механік ділянки цеху шламового господарства рудозбагачувальної фабрики гірничого департаменту.

Також повідомляється, що ще дев’ять працівників отримали травми різного ступеню важкості, яким надана медична  та юридична допомога. Серед них:

  1. Луценко Віталій Сергійович, слюсар-ремонтник рудозбагачувальної фабрики № 1;
  2. Григорчук Андрій Сергійович, електрослюсар з ремонту та обслуговуванню розподільних пристроїв цеху мереж і підстанцій;
  3. Діденко Максим Юрійович, слюсар з ремонту рухливого складу (бригадир) управління залізничного транспорту;
  4. Дем’яненко Юлія Петрівна, комірник рудозбагачувальної фабрики № 1;
  5. Дворовий Костянтин Вікторович, слюсар-ремонтник рудозбагачувальної фабрики № 2;
  6. Юрков Олексій Григорович, старший майстер з ремонту обладнання агломераційного цеху № 2; 7. Готиляк Олександр Васильович, електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання агломераційного цеху № 2;
  7. Кисельов Георгій Валентинович, машиніст екскаватора цеху технологічного автотранспорту;
  8. Щегоцький Анатолій Петрович, водій автотранспортних засобів цеху пасажирського автотранспорту.

Як повідомлялося, вранці 17 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася автомобільна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.

Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Усі загиблі перебували у маршрутці. більшість з них - працівники товариства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Вранці 18 квітня помер один з постраждалих у страшній аварії у Кривому Розі, таким чином кількість загиблих зросла до 9 осіб.

Пізніше стало повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.

Водію автомобіля Mazda оголосили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей.

Українська правда
Теми: Кривий РігДТП
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