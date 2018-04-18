В Кривом Роге назвали имена погибших и травмированных в ДТП

В Кривом Роге назвали имена 8 погибших и 9 травмированных в дорожно-транспортном происшествии на проспекте Металлургов, которое произошло 17 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Арселор Миттал Кривой Рог".

Отмечается, что восемь из девяти погибших были сотрудниками предприятия.

Так, в аварии погибли:

Коротич Алла Васильевна , 1960 г.р., заточник ремонтно-механического цеха № 3; Соловей Марина Ядикаровна , 1972 г.р., бригадир управления складского хозяйства и подготовки продукции; Стешенко Людмила Владимировна , 1962 г.р., разметчик цеха металлоконструкций; Славин Андрей Валерьевич , 1977 г.р., заместитель начальника цеха технического водоснабжения; Маханов Александр Владимирович , 1983 г.р., машинист вагоноопрокидывателя агломерационного цеха № 3; Кукленко Михаил Иванович , 1961 г.р., токарь участка по изготовлению деталей и запчастей ремонтного цеха; Рак Сергей Викторович , 1978 г.р., машинист буровой установки рудоуправления; Мищенко Виталий Викторович , 1970 г.р., механик участка цеха шламового хозяйства РОФ горного департамента.

Также сообщается, что еще девять работников получили травмы различной степени тяжести, которым оказана медицинская и юридическая помощь. Среди них:

Луценко Виталий Сергеевич, слесарь-ремонтник рудообогатительной фабрики № 1; Григорчук Андрей Сергеевич, электрослесарь по ремонту и обслуживанию распределительных устройств цеха сетей и подстанций; Диденко Максим Юрьевич, слесарь по ремонту подвижного состава (бригадир) управления железнодорожного транспорта; Демьяненко Юлия Петровна, кладовщик рудообогатительной фабрики № 1; Дворовый Константин Викторович, слесарь-ремонтник рудообогатительной фабрики № 2; Юрков Алексей Григорьевич, старший мастер по ремонту оборудования агломерационного цеха № 2; Готиляк Александр Васильевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования агломерационного цеха № 2; Киселев Георгий Валентинович, машинист экскаватора цеха технологического автотранспорта; Щегоцкий Анатолий Петрович, водитель автотранспортных средств цеха пассажирского автотранспорта.

Как сообщалось, утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке. Большинство из них - работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".

Утром 18 апреля умер один из пострадавших в страшной аварии в Кривом Роге, таким образом, число погибших возросло до 9 человек.

Позже сообщалось, что водитель Mazda перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.

Водителю автомобиля Mazda объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек.