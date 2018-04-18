В Кривом Роге назвали имена погибших и травмированных в ДТП
В Кривом Роге назвали имена 8 погибших и 9 травмированных в дорожно-транспортном происшествии на проспекте Металлургов, которое произошло 17 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Арселор Миттал Кривой Рог".
Отмечается, что восемь из девяти погибших были сотрудниками предприятия.
Так, в аварии погибли:
- Коротич Алла Васильевна, 1960 г.р., заточник ремонтно-механического цеха № 3;
- Соловей Марина Ядикаровна, 1972 г.р., бригадир управления складского хозяйства и подготовки продукции;
- Стешенко Людмила Владимировна, 1962 г.р., разметчик цеха металлоконструкций;
- Славин Андрей Валерьевич, 1977 г.р., заместитель начальника цеха технического водоснабжения;
- Маханов Александр Владимирович, 1983 г.р., машинист вагоноопрокидывателя агломерационного цеха № 3;
- Кукленко Михаил Иванович, 1961 г.р., токарь участка по изготовлению деталей и запчастей ремонтного цеха;
- Рак Сергей Викторович, 1978 г.р., машинист буровой установки рудоуправления;
- Мищенко Виталий Викторович, 1970 г.р., механик участка цеха шламового хозяйства РОФ горного департамента.
Также сообщается, что еще девять работников получили травмы различной степени тяжести, которым оказана медицинская и юридическая помощь. Среди них:
- Луценко Виталий Сергеевич, слесарь-ремонтник рудообогатительной фабрики № 1;
- Григорчук Андрей Сергеевич, электрослесарь по ремонту и обслуживанию распределительных устройств цеха сетей и подстанций;
- Диденко Максим Юрьевич, слесарь по ремонту подвижного состава (бригадир) управления железнодорожного транспорта;
- Демьяненко Юлия Петровна, кладовщик рудообогатительной фабрики № 1;
- Дворовый Константин Викторович, слесарь-ремонтник рудообогатительной фабрики № 2;
- Юрков Алексей Григорьевич, старший мастер по ремонту оборудования агломерационного цеха № 2;
- Готиляк Александр Васильевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования агломерационного цеха № 2;
- Киселев Георгий Валентинович, машинист экскаватора цеха технологического автотранспорта;
- Щегоцкий Анатолий Петрович, водитель автотранспортных средств цеха пассажирского автотранспорта.
Как сообщалось, утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.
Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".
Все погибшие находились в маршрутке. Большинство из них - работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".
Утром 18 апреля умер один из пострадавших в страшной аварии в Кривом Роге, таким образом, число погибших возросло до 9 человек.
Позже сообщалось, что водитель Mazda перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.
Водителю автомобиля Mazda объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек.