В Кривом Роге назвали имена погибших и травмированных в ДТП

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Среда, 18 апреля 2018, 14:13

В Кривом Роге назвали имена 8 погибших и 9 травмированных в дорожно-транспортном происшествии на проспекте Металлургов, которое произошло 17 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Арселор Миттал Кривой Рог".

Отмечается, что восемь из девяти погибших были сотрудниками предприятия.

Так, в аварии погибли:

  1. Коротич Алла Васильевна, 1960 г.р., заточник ремонтно-механического цеха № 3;
  2. Соловей Марина Ядикаровна, 1972 г.р., бригадир управления складского хозяйства и подготовки продукции;
  3. Стешенко Людмила Владимировна, 1962 г.р., разметчик цеха металлоконструкций;
  4. Славин Андрей Валерьевич, 1977 г.р., заместитель начальника цеха технического водоснабжения;
  5. Маханов Александр Владимирович, 1983 г.р., машинист вагоноопрокидывателя агломерационного цеха № 3;
  6. Кукленко Михаил Иванович, 1961 г.р., токарь участка по изготовлению деталей и запчастей ремонтного цеха;
  7. Рак Сергей Викторович, 1978 г.р., машинист буровой установки рудоуправления;
  8. Мищенко Виталий Викторович, 1970 г.р., механик участка цеха шламового хозяйства РОФ горного департамента.

Также сообщается, что еще девять работников получили травмы различной степени тяжести, которым оказана медицинская и юридическая помощь. Среди них:

  1. Луценко Виталий Сергеевич, слесарь-ремонтник рудообогатительной фабрики № 1;
  2. Григорчук Андрей Сергеевич, электрослесарь по ремонту и обслуживанию распределительных устройств цеха сетей и подстанций;
  3. Диденко Максим Юрьевич, слесарь по ремонту подвижного состава (бригадир) управления железнодорожного транспорта;
  4. Демьяненко Юлия Петровна, кладовщик рудообогатительной фабрики № 1;
  5. Дворовый Константин Викторович, слесарь-ремонтник рудообогатительной фабрики № 2;
  6. Юрков Алексей Григорьевич, старший мастер по ремонту оборудования агломерационного цеха № 2;
  7. Готиляк Александр Васильевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования агломерационного цеха № 2;
  8. Киселев Георгий Валентинович, машинист экскаватора цеха технологического автотранспорта;
  9. Щегоцкий Анатолий Петрович, водитель автотранспортных средств цеха пассажирского автотранспорта.

Как сообщалось, утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".

Все погибшие находились в маршрутке. Большинство из них - работники общества "Арселор Миттал Кривой Рог".

Утром 18 апреля умер один из пострадавших в страшной аварии в Кривом Роге, таким образом, число погибших возросло до 9 человек.

Позже сообщалось, что водитель Mazda перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.

Водителю автомобиля Mazda объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек.

Украинская правда
Темы: Кривой Рог ДТП
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