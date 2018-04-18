Савченко заявила, що СБУ готує їй тортури

Народний депутат Надія Савченко вважає, що намір слідства примусово взяти в неї зразок слини є запланованими тортурами.

Про це вона заявила на засіданні Шевченківського районного суду Києва, який повинен вирішити, чи має право СБУ відібрати цей біологічний зразок.

"Я вважаю і буду вважати будь-яке фізичне застосування до мене сили і відібрання будь-чого фізичного у мене, враховуючи частину мого тіла, я буду вважати тортурами і чинити спротив", - заявила Савченко і пообіцяла скаржитися на такі дії до відповідних інстанцій.

Адвокат Савченко Дмитро Бугай зазначив, що примусове взяття біозразків принижує честь і гідність народного депутата, а також суперечить кільком нормам міжнародного законодавства.

Юрист розповів, як виглядатиме процедура відібрання слини. За його словами, Савченко заламають руки, вставлять до рота спеціальний інструмент і візьмуть зразок.

Головуючий на засіданні суддя розповіла, що жіночу слину, з якою хочуть порівняти біозразок Савченко, знайшли на телефоні марки Blackberry, який був вилучений 24 грудня 2017 року.

Зараз у засіданні суду оголошена перерва.

Як повідомлялося, на одному з телефонів у справі проти Савченко знайшли слину жінки, і тепер слідство хоче перевірити, чи вона належить народному депутату.

Однак Савченко відмовилась добровільно здати біозразок, тому СБУ звернулося з клопотанням до суду, щоб той дав дозвіл на примусове взяття слини.

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Євген Кізілов, УП