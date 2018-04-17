Савченко в середу доставлять у суд, щоб відібрати біозразки

Народного депутата Надію Савченко, звинувачену в підготовці терактів, доставлять у суд, щоб відібрати у неї біологічні зразки.

Про це повідомляє прес-служба нардепа у Facebook.

"18.04. о 13 год. 00 хв. в Шевченківський р-ний суд (вул. Дегтярівська, 31 а) буде доставлена Надія Савченко "у справі: про відбрання біологічних зразків". Зала судових засідань 406", - йдеться у повідомленні.

У коментарі Українській правді адвокат Савченко Олег Соловей розповів, що мова йдеться про зразки слини.

"Була інформація, що на одному з телефонів (у справі – ред.) була слина жінки. От зараз хочуть слину відібрати", - пояснив адвокат.

Він додав, що Савченко не хоче надавати ці зразки, бо, за його словами, слідство мало змогу багато разів їх узяти.

"Сама Надія Савченко заявила їм, що ви багато разів могли взяти мої зразки слини. А слідство каже: ми хочемо взяти її процесуально правильно. На це Надія Вікторівна каже: почекайте, записувати мене упродовж півроку з точки зору КПК у вас вийшло правильно, а взяти слину ніби неправильно", - процитував її Соловей.

Він зазначив, що через це Савченко відмовляється давати зразки.

"А якщо відмовляється, то цей процес вони будуть робити примусово за рішенням суду. Тобто триматимуть кілька осіб у СІЗО і лікар це відбиратиме", - пояснив адвокат.

За його словами, він хотів би побачити як їм це вдасться зробити.

"Вона їм зараз каже: от мій стаканчик з якого пила, беріть, але так не хочуть. Вони хочуть на суді її вмовити, щоб дала зразки, або отримати рішення, щоб примусово взяти", - сказав захисник.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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