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Савченко заявила, что СБУ готовит для нее пытки

Среда, 18 апреля 2018, 14:51

Народный депутат Надежда Савченко считает, что намерение следствия принудительно взять у нее образец слюны является запланированной пыткой.

Об этом она заявила на заседании Шевченковского районного суда Киева, который должен решить, имеет ли право СБУ отобрать этот биологический образец.

"Я считаю и буду считать любое физическое применение ко мне силы и изъятие чего-то физического у меня, включая часть моего тела, я буду считать пытками и сопротивляться", - заявила Савченко и пообещала жаловаться на такие действия в соответствующие инстанции.

Адвокат Савченко Дмитрий Бугай отметил, что принудительное взятие биообразцов унижает честь и достоинство народного депутата, а также противоречит нескольким нормам международного законодательства.

Юрист рассказал, как будет выглядеть процедура взятия слюны. По его словам, Савченко заломят руки, силой разожмут челюсти, вставят в рот специальный инструмент и возьмут образец.

Председательствующий на заседании судья рассказала, что женскую слюну, с которой хотят сравнить биообразец Савченко, нашли на телефоне марки Blackberry, который был изъят 24 декабря 2017 года.

Сейчас в заседании суда объявлен перерыв.

Как сообщалось, на одном из телефонов по делу против Савченко нашли слюну женщины, и теперь следствие хочет проверить, принадлежит ли она народному депутату.

Однако Савченко отказалась добровольно сдать биообразец, поэтому СБУ обратилось с ходатайством в суд, чтобы тот дал разрешение на принудительное взятие слюны.

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Евгений Кизилов, УП

Темы: Савченко НадеждаСБУ
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