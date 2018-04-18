Польська компанія судитиметься з “Новым временем” через розслідування про БМП

Польська компанія Wtorplast подасть позов про захист ділової репутації до журналу "Новое время" та автору скандального матеріалу про корупційні схеми щодо закупівлі БМП, де також фігурував і нардеп Сергій Пашинський.

Про це під час засідання парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони заявив адвокат Олексій Шевчук, уповноважений представляти інтереси компанії, передає "Укрінформ".

"На сьогоднішній день категорична позиція Wtorplast - звернутися з позовом до видання, до автора. І вирішити питання збитків і розміру шкоди діловій репутації. Але однозначно можемо сказати, що цей розмір перевищує мільйон чи півтора мільйона євро в залежності від того, чи буде виконано контракт", - заявив він.

За словами Шевчука, після публікації зазначеного журналістського розслідування під загрозою опинилася ліцензія компанії Wtorplast, яка також використовується для експорту техніки не лише до України, а й до Казахстану, Іраку, США і Чехії.

"Наразі міжнародні партнери звернулися до компанії Wtorplast з проханнями прояснити репутаційні ризики цього інформаційного скандалу. Ми надали пояснення міжнародним контрагентам компанії", - сказав адвокат.

Також він спростував твердження журналістів про те, що ікомпанія Wtorplast нібито купувала розібрані БМП-1 за 20 тис. євро за ціною металобрухту.

"Теза у виданні про те, що це є корупційною оборудкою, ніколи не може стосуватися компанії Wtorplast, бо вона звітує міжнародним рейтинговим агентствам і у жодному разі не була замішана у корупційному скандалі", - зазначив Шевчук.

Крім того адвокат розповів, що вже запущена комплексна експертиза викладеної у публікації інформації, яка має встановити завдану шкоду діловій репутації польській компанії.

Раніше повідомлялося, що голова комітету з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський подав позов про захист честі, гідності та спростування недостовірної інформації проти ТОВ "Видавничий дім Медіа-ДК", який видає журнал "Новое время".

У свою чергу редакція "Нового времени" з приводу виявлених зловживань звернулась до НАБУ.

Раніше повідомлялося, що журналісти видання "Новое время" заявили про те, що Пашинський погрожував редколективу після журналістського розслідування про його причетність до корупційних схем в оборонній промисловості.

В НСЖУ заявили, що вимушені звертатися до міжнародних партнерів по допомогу з цього приводу.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони заявив, що розгляне факти можливої корупції при закупівлі військової техніки та обладнання, які були описані журналістами, через що виник скандал з нардепом Сергієм Пашинським.

У державному концерні "Укроборонпром" вирішили судитися з журналістами через публікацію матеріалу видання "Новое время" про схеми, які використовують посадовці в оборонній сфері.