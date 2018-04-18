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Польська компанія судитиметься з “Новым временем” через розслідування про БМП

Середа, 18 квітня 2018, 17:28

Польська компанія Wtorplast подасть позов про захист ділової репутації до журналу "Новое время" та автору скандального матеріалу про корупційні схеми щодо закупівлі БМП, де також фігурував і нардеп Сергій Пашинський.

Про це під час засідання парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони заявив адвокат Олексій Шевчук, уповноважений представляти інтереси компанії, передає "Укрінформ".

"На сьогоднішній день категорична позиція Wtorplast - звернутися з позовом до видання, до автора. І вирішити питання збитків і розміру шкоди діловій репутації. Але однозначно можемо сказати, що цей розмір перевищує мільйон чи півтора мільйона євро в залежності від того, чи буде виконано контракт", - заявив він.

За словами Шевчука, після публікації зазначеного журналістського розслідування під загрозою опинилася ліцензія компанії Wtorplast, яка також використовується для експорту техніки не лише до України, а й до Казахстану, Іраку, США і Чехії.

"Наразі міжнародні партнери звернулися до компанії Wtorplast з проханнями прояснити репутаційні ризики цього інформаційного скандалу. Ми надали пояснення міжнародним контрагентам компанії", - сказав адвокат.

Також він спростував твердження журналістів про те, що компанія Wtorplast нібито купувала розібрані БМП-1 за 20 тис. євро за ціною металобрухту.

"Теза у виданні про те, що це є корупційною оборудкою, ніколи не може стосуватися компанії Wtorplast, бо вона звітує міжнародним рейтинговим агентствам і у жодному разі не була замішана у корупційному скандалі", - зазначив Шевчук.

Крім того адвокат розповів, що вже запущена комплексна експертиза викладеної у публікації інформації, яка має встановити завдану шкоду діловій репутації польській компанії.

Раніше повідомлялося, що голова комітету з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський подав позов про захист честі, гідності та спростування недостовірної інформації проти ТОВ "Видавничий дім Медіа-ДК", який видає журнал "Новое время".  

У свою чергу редакція "Нового времени" з приводу виявлених зловживань звернулась до НАБУ.

Раніше повідомлялося, що журналісти видання "Новое время" заявили про те, що Пашинський погрожував редколективу після журналістського розслідування про його причетність до корупційних схем в оборонній промисловості.

В НСЖУ заявили, що вимушені звертатися до міжнародних партнерів по допомогу з цього приводу.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони заявив, що розгляне факти можливої корупції при закупівлі військової техніки та обладнання, які були описані журналістами, через що виник скандал з нардепом Сергієм Пашинським.

У державному концерні "Укроборонпром" вирішили судитися з журналістами через публікацію матеріалу видання "Новое время" про схеми, які використовують посадовці в оборонній сфері.

Українська правда

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Теми: ЗМІПольщасуд
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