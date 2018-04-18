Польская компания будет судиться с "Новым временем" из-за расследования о БМП

Польская компания Wtorplast подаст иск о защите деловой репутации к журналу "Новое время" и автору скандального материала о коррупционных схемах по закупке БМП, где также фигурировал и нардеп Сергей Пашинский.

Об этом во время заседания парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны заявил адвокат Алексей Шевчук, уполномоченный представлять интересы компании, передает "Укринформ".

"На сегодняшний день категорическая позиция Wtorplast - обратиться с иском к изданию, к автору. И решить вопрос убытков и размера ущерба деловой репутации. Но однозначно можно сказать, что этот размер превышает миллион или полтора миллиона евро в зависимости от того, будет ли выполнен контракт", - заявил он.

По словам Шевчука, после публикации указанного журналистского расследования под угрозой оказалась лицензия компании Wtorplast, которая также используется для экспорта техники не только в Украину, но и в Казахстан, Ирак, США и Чехию.

"Сейчас международные партнеры обратились к компании Wtorplast с просьбами прояснить репутационные риски этого информационного скандала. Мы предоставили объяснения международным контрагентам компании", - сказал адвокат.

Также он опроверг утверждение журналистов о том, что компания Wtorplast якобы покупала разобранные БМП-1 за 20 тыс. евро по цене металлолома.

"Тезис в издании о том, что это является коррупционной сделкой, никогда не может касаться компании Wtorplast, потому что она отчитывается международным рейтинговым агентствам и ни в коем случае не была замешана в коррупционном скандале", - отметил Шевчук.

Кроме того адвокат рассказал, что уже запущена комплексная экспертиза изложенной в публикации информации, которая должна установить причиненный ущерб деловой репутации польской компании.

Ранее сообщалось, что глава комитета по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский подал иск о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации против ООО "Издательский дом Медиа-ДК", который издает журнал "Новое время".

В свою очередь редакция "Нового времени" по поводу выявленных злоупотреблений обратилась в НАБУ.

Ранее сообщалось, что журналисты издания "Новое время" заявили о том, что Пашинский угрожал редколективу после журналистского расследования о его причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

В НСЖУ заявили, что вынуждены обращаться к международным партнерам за помощью по этому поводу.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил, что рассмотрит факты возможной коррупции при закупке военной техники и оборудования, которые были описаны журналистами, из-за чего возник скандал с нардепом Сергеем Пашинским.

В государственном концерне "Укроборонпром" решили судиться с журналистами из-за публикации материала издания "Новое время" о схемах, которые используют чиновники в оборонной сфере.